Обвалив економіку РФ і продав особняк принцу Гаррі: помер мільярдер Сергій Гришин

Колишній співвласник "РосЄвроБанку" — автор великої схеми шахрайства у 90-х роках. Бізнесмен пограбував Центробанк Росії і ніхто досі не знає, скільки мав грошей, пишуть російські ЗМІ.

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У Росії помер колишній співвласник "РосЄвроБанку", мільярдер Сергій Гришин. Близько місяця тому його госпіталізували із порушенням мозкового кровообігу, повідомило російське медіа Baza 8 березня.

Журналісти наголошують, що Гришин помер 6 березня. До цього він перебував у реанімації у вкрай важому стані — через порушення мозкового кровообігу у нього розвинувся сепсис, писало видання Mash.

Сергій Гришин — автор схем з авізо

Журналісти зазначають, що Гришин уславився зізнаннями про доведення економіки Росії практично до економічного колапсу в 90-х роках та винаході схеми авізо (повідомлення одного контрагента іншому про виконання товарної або розрахункової операції з його рахунком, — ред.).

"Багато хто думає, що це чеченці придумали схему з авізо. Це не так. Її придумав я. Це була найбільша схема шахрайства, тому що ніхто не знав точно, скільки грошей вкрадено. Я знайшов потрібних людей у Центробанку РФ і в естонських банках. Від імені естонських банків я виготовляв дублікат авізо, ніби оригінал загублений. Сума в авізо була написана та, яку мені хотілося. Вона була повністю підроблена і нічим не була підкріплена", — наводить Baza слова бізнесмена.

[ + – ] У Росії у Гришина був клопіт з його дружиною Ганною Федосєєвою

2018 року Гришин просив 45-го президента США Дональда Трампа надати йому американське громадянство. Тоді він сказав, що в Естонії та Росії вкрав так багато грошей, що вже не зможе назвати точну суму.

РосЗМІ пишуть, що вдруге Гришин пограбував Центробанк Росії, коли ним керував Георгій Матюхін — з 1990 по 1992 роки. Гришин попросив його підписати чек ручкою зі зникаючим чорнилом. Після цього він вписував у нього інші суми.

"Наприклад, чек на 250 мільйонів доларів. Ви приходите до будь-якого іншого банку з чеком Центробанку, пред'являєте його та отримуєте гроші, які вам раніше ніколи не належали", — розповів шахрай.

Збитки від афер з авізо в 90-ті роки оцінювалися в чотири трильйони рублів.

Гришин продав особняк британському принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл

Бізнесмен відомий тим, що за 15 мільйонів доларів продав особняк у Санта-Барбарі (США, штат Каліфорнія) британському принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл. Члени королівської сім'ї заплатили майже на 10 мільйонів менше за запитувану ціну за будинок, пише видання HELLO!

"Чому Гаррі та Меган отримали таку велику знижку? Це сталося просто через бажання російського бізнесмена Сергія Гришина продати будинок. Спочатку він виставив його на продаж за ціною 25 мільйонів доларів, але зрештою погодився на 14,7 мільйона доларів", — Зазначили журналісти.

Особняк площею понад 1,6 тис. кв. розташований на ділянці розміром 2 га, у цьому комплексі є окремий будинок для гостей.

Сергій Гришин народився Москві 21 червня 1966 року. У 1987 році він закінчив Московський інститут електронної техніки та отримав диплом фізика. Далі займався підприємницькою діяльністю.

1994 року разом із Андрієм та Дмитром Суздальцевими купив банк "Луб'янка", який був перейменований на "РосЄвроБанк". Разом із цими компаньйонами Гришин створив кілька компаній, які займаються девелопментом та логістикою.

Нагадаємо, що ЗМІ раніше з'ясували заробітки засновника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Тільки на постачаннях харчування за держконтрактами його компанії заробили 91,5 млрд. рублів за 2022 рік.

Фокус 23 січня писав, що одного з найбагатших людей у світі Гаутаму Адані (розмір його статку — 125 мільярдів доларів) звинувачували у відмиванні грошей. Його таємні організації були зареєстровані на Кіпрі, в ОАЕ, Сінгапурі та на Карибських островах.