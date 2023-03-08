Протесты в Грузии: силовики применили против митингующих спецсредства (фото, видео)

По словам корреспондента Фокуса, которая сейчас находится на месте событий, уже как минимум два участника митинга получили травмы.

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Акции протеста в Тбилиси продолжают набирать обороты: полиция применила к протестующим водомет. Об этом сообщает корреспондентка Фокуса с места событий.

По информации нашего корреспондента, медицинская помощь могла понадобиться двум травмированным участникам акции протеста.

На кадрах видео, которое оказалось в распоряжении редакции, видно, что на улице возле здания парламента стоит машина "скорой помощи".

[ + – ] Силовики применили против митингующих в Тбилиси спецсредства Фото: Фокус

Пока не известно, почему силовики решили применить к активистам спецсредство.

Представители оппозиции, которые присутствуют на митинге вместе с простыми грузинами, неоднократно подчеркивали, что сегодняшний пикет — мирный.

Напомним, в среду, 8 марта, в Тбилиси на улицы вышли 15 тысяч людей. Митингующие заявили о своей готовности не расходится по домам даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства. На акции собрались студенты, спортсмены, гиды и другие жители грузинской столицы.

Фокус также писал о том, что протестующие в Грузии включили под парламентом гимн Украины. По словам грузинского политолога Гелы Васадзе, на сегодняшний митинг люди пришли готовыми к разгону.