Протесты в Грузии: силовики применили против митингующих спецсредства (фото, видео)
По словам корреспондента Фокуса, которая сейчас находится на месте событий, уже как минимум два участника митинга получили травмы.
Акции протеста в Тбилиси продолжают набирать обороты: полиция применила к протестующим водомет. Об этом сообщает корреспондентка Фокуса с места событий.
По информации нашего корреспондента, медицинская помощь могла понадобиться двум травмированным участникам акции протеста.
На кадрах видео, которое оказалось в распоряжении редакции, видно, что на улице возле здания парламента стоит машина "скорой помощи".
Пока не известно, почему силовики решили применить к активистам спецсредство.
Представители оппозиции, которые присутствуют на митинге вместе с простыми грузинами, неоднократно подчеркивали, что сегодняшний пикет — мирный.
Напомним, в среду, 8 марта, в Тбилиси на улицы вышли 15 тысяч людей. Митингующие заявили о своей готовности не расходится по домам даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства. На акции собрались студенты, спортсмены, гиды и другие жители грузинской столицы.
Фокус также писал о том, что протестующие в Грузии включили под парламентом гимн Украины. По словам грузинского политолога Гелы Васадзе, на сегодняшний митинг люди пришли готовыми к разгону.