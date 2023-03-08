Протести в Грузії: силовики застосували проти мітингувальників спецзасоби (фото, відео)

За словами кореспондентки Фокусу, яка зараз перебуває на місці подій, вже як мінімум два учасники мітингу отримали травми.

Related video

Акції протесту в Тбілісі продовжують набирати обертів: поліція застосувала до протестувальників водомет. Про це повідомляє кореспондентка Фокусу з місця подій.

За інформацією нашої кореспондентки, медична допомога могла знадобитись двом травмованим учасникам акції протесту.

На кадрах відео, яке опинилося у розпорядженні редакції, видно, що на вулиці біля будівлі парламенту стоїть машина "швидкої допомоги".

[ + – ] Силовики застосували проти мітингувальників у Тбілісі спецзасоби Фото: Фокус

Поки не відомо, чому силовики вирішили застосувати до активістів спецзасіб.

Представники опозиції, які присутні на мітингу разом із простими грузинами, неодноразово наголошували на тому, що сьогоднішній пікет — мирний.

Нагадаємо, у середу, 8 березня, у Тбілісі на вулиці вийшли 15 тисяч людей. Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби. На акції зібралися студенти, спортсмени, гіди та інші мешканці грузинської столиці.

Фокусу також писав про те, що протестувальники в Грузії включили під парламентом гімн України. За словами грузинського політолога Гели Васадзе, на сьогоднішній мітинг люди прийшли готовими до розгону.