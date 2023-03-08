Протести в Грузії: силовики застосували проти мітингувальників спецзасоби (фото, відео)
За словами кореспондентки Фокусу, яка зараз перебуває на місці подій, вже як мінімум два учасники мітингу отримали травми.
Акції протесту в Тбілісі продовжують набирати обертів: поліція застосувала до протестувальників водомет. Про це повідомляє кореспондентка Фокусу з місця подій.
За інформацією нашої кореспондентки, медична допомога могла знадобитись двом травмованим учасникам акції протесту.
На кадрах відео, яке опинилося у розпорядженні редакції, видно, що на вулиці біля будівлі парламенту стоїть машина "швидкої допомоги".
Поки не відомо, чому силовики вирішили застосувати до активістів спецзасіб.
Представники опозиції, які присутні на мітингу разом із простими грузинами, неодноразово наголошували на тому, що сьогоднішній пікет — мирний.
Нагадаємо, у середу, 8 березня, у Тбілісі на вулиці вийшли 15 тисяч людей. Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби. На акції зібралися студенти, спортсмени, гіди та інші мешканці грузинської столиці.
Фокусу також писав про те, що протестувальники в Грузії включили під парламентом гімн України. За словами грузинського політолога Гели Васадзе, на сьогоднішній мітинг люди прийшли готовими до розгону.