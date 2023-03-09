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Мир

"Виновен": в итальянском городке политиков сажают в клетку и опускают в реку (видео)

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Фото: TGR | Клетку опускают лишь на секунду, что считается забавным способом заставить осознать свою ошибку

Такое наказание — это давняя традиция, которая называется "Тонка". Это так называемый процесс покаяния, где чиновников и известных людей отправляют на всеобщий суд за то, что они опозорились в течение года.

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В маленьком итальянском городке Тренто, когда политик поступает неправильно по отношению к жителям, его сажают в клетку и опускают в реку. Это быстрое погружение, служит оно скорее для развлечения, чем для того, чтобы кому-то навредить. Об этом сообщает Ladbible.

Клетку опускают лишь на секунду, что считается забавным способом заставить политика осознать свою ошибку.

Наказания для лидеров — не редкость. Во многих местах по всему миру существуют свои обычаи. Ритуал в Тренто называется "Тонка". Он является частью праздника Вигилиан, который город отмечает каждый год во второй половине июня.

Река, клетка, мужчина, город, течение, наказание, суд, Fullscreen
Такому процессу подвергаются не только государственные деятели, но и местные знаменитости
Фото: коллаж Фокус

Окунание в воду — одно из главных событий во время празднования. Это так называемый процесс покаяния, где политиков и известных людей города отдают на "суд" за то, что они опозорились в течение года.

Наказание — это способ публичного высмеивания лидеров, которые не выполняют своих обещаний. Такому процессу подвергаются не только государственные деятели, но и местные знаменитости, если они каким-то образом очерняют свой любимый город.

"Тонка" традиционно проводится в последнее воскресенье перед 26 июня. В 2022 году она состоялась 19 июня. В этом году она может состояться 25 июня.

Ранее Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Он заявил, что для сторонников Москвы у него есть только одно послание: "Иди на х*й".

Также сообщалось, что нигерийский политик арестован с крупной суммой накануне выборов. На предыдущих выборах политиков обвиняли в подтасовке результатов голосования путем покупки голосов.