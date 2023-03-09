"Виновен": в итальянском городке политиков сажают в клетку и опускают в реку (видео)

Такое наказание — это давняя традиция, которая называется "Тонка". Это так называемый процесс покаяния, где чиновников и известных людей отправляют на всеобщий суд за то, что они опозорились в течение года.

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В маленьком итальянском городке Тренто, когда политик поступает неправильно по отношению к жителям, его сажают в клетку и опускают в реку. Это быстрое погружение, служит оно скорее для развлечения, чем для того, чтобы кому-то навредить. Об этом сообщает Ladbible.

Клетку опускают лишь на секунду, что считается забавным способом заставить политика осознать свою ошибку.

Наказания для лидеров — не редкость. Во многих местах по всему миру существуют свои обычаи. Ритуал в Тренто называется "Тонка". Он является частью праздника Вигилиан, который город отмечает каждый год во второй половине июня.

Такому процессу подвергаются не только государственные деятели, но и местные знаменитости Фото: коллаж Фокус

Окунание в воду — одно из главных событий во время празднования. Это так называемый процесс покаяния, где политиков и известных людей города отдают на "суд" за то, что они опозорились в течение года.

Наказание — это способ публичного высмеивания лидеров, которые не выполняют своих обещаний. Такому процессу подвергаются не только государственные деятели, но и местные знаменитости, если они каким-то образом очерняют свой любимый город.

"Тонка" традиционно проводится в последнее воскресенье перед 26 июня. В 2022 году она состоялась 19 июня. В этом году она может состояться 25 июня.

Ранее Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Он заявил, что для сторонников Москвы у него есть только одно послание: "Иди на х*й".

Также сообщалось, что нигерийский политик арестован с крупной суммой накануне выборов. На предыдущих выборах политиков обвиняли в подтасовке результатов голосования путем покупки голосов.