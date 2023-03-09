"Винен": в італійському містечку політиків садять у клітку і опускають у річку (відео)

Таке покарання — це давня традиція, яка називається "Тонка". Це так званий процес покаяння, де високопосадовців і відомих людей відправляють на загальний суд за те, що вони зганьбилися протягом року.

Related video

У маленькому італійському містечку Тренто, коли політик поступає неправильно по відношенню до жителів, його садять у клітку й опускають у річку. Це швидке занурення, слугує воно скоріше для розваги, ніж для того, щоб комусь нашкодити. Про це повідомляє Ladbible.

Клітку опускають лише на секунду, що вважається кумедним способом змусити політика усвідомити свою помилку.

Покарання для лідерів — не рідкість. У багатьох місцях по всьому світу існують свої звичаї. Ритуал у Тренто називається "Тонка". Він є частиною свята Вігіліан, яке місто відзначає щороку в другій половині червня.

Такому процесу піддаються не тільки державні діячі, а й місцеві знаменитості Фото: колаж Фокус

Занурення у воду — одна з головних подій під час святкування. Це так званий процес покаяння, де політиків і відомих людей міста віддають на "суд" за те, що вони зганьбилися протягом року.

Покарання — це спосіб публічного висміювання лідерів, які не виконують своїх обіцянок. Такого процесу зазнають не тільки державні діячі, а й місцеві знаменитості, якщо вони якимось чином ганьблять своє улюблене місто.

"Тонка" традиційно проводиться в останню неділю перед 26 червня. У 2022 році вона відбулася 19 червня. Цього року вона може відбутися 25 червня.

Раніше Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер нецензурно вилаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Він заявив, що для прихильників Москви у нього є лише одне послання: "Йди на х*й".

Також повідомлялося, що нігерійського політика заарештовано з великою сумою напередодні виборів. На попередніх виборах політиків звинувачували у підтасовуванні результатів голосування шляхом купівлі голосів.