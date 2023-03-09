"Земля стекловатой": в РФ преподавателя оштрафовали за пожелания мобилизованным гражданам

Женщина в свою очередь отрицает все обвинения со стороны студентов и заявляет, что на ее парах обсуждается исключительно математика. Суд вынес приговор не в ее пользу.

Related video

Учительницу в Российской Федерации оштрафовали после того, как она пожелала "земли стекловатой" мобилизованному россиянину. Об этом сообщают росСМИ.

Речь идет об учительнице Елене Кабаковой из Пятигорского государственного университета. Студенты написали на нее донос, после чего городской суд Пятигорска оштрафовал женщину на 30 тыс. рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

В административном деле говорится, что во время одной из лекций по математике женщина показала студентам фотографии своих родственников из Украины и в такой способ она пыталась пристыдить студента, чей отчим отправился воевать против Украины из-за мобилизации.

Своим ученикам она советовала всеми возможными способами уклоняться от мобилизации, а призванным и вовсе пожелала "землю стекловатой". В суде Елена Кабакова отрицала свою вину, ведь по ее словам ничего этого не было, а на парах они обсуждали исключительно математику.

Донос на нее написало четыре студента и один из них утверждал, что с самого начала учебного года преподавательница заменяла латинские буквы "V" и "Z" другими и в такой способ выражала свой протест против войны. Студенту, чей отчим был мобилизован она разрешила не посещать ее пары и пообещала поставить автоматический зачет.

Напомним, 7 февраля блогера из Читы оштрафовали за интервью, в котором он рассказал о сне про президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ. Полицейские протоколы составлялись после доносов женщин из двух городов РФ, которым не понравились видеосюжеты в СМИ о "штрафе за сон про Зеленского".