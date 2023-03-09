"Земля скловатою": в РФ викладачку оштрафували за побажання мобілізованим громадянам

Жінка, зі свого боку, заперечує всі звинувачення з боку студентів і заявляє, що на її парах обговорюється виключно математика. Суд ухвалив вирок не на її користь.

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Викладачку в Російській Федерації оштрафували після того, як вона побажала "землі скловатою" мобілізованому росіянину. Про це повідомляють росЗМІ.

Йдеться про викладачку Олену Кабакову з П'ятигорського державного університету. Студенти написали на неї донос, після чого міський суд П'ятигорська оштрафував жінку на 30 тис. рублів за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП РФ.

В адміністративній справі йдеться, що під час однієї з лекцій з математики жінка показала студентам фото своїх родичів з України і так вона намагалася присоромити студента, чий вітчим вирушив воювати проти України через мобілізацію.

Своїм учням вона радила всіма можливими способами ухилятися від мобілізації, а призваним узагалі побажала "землю скловатою". У суді Олена Кабакова заперечувала свою провину, адже, за її словами, нічого цього не було, а на парах вони обговорювали виключно математику.

Донос на неї написало чотири студенти й один із них стверджував, що із самого початку навчального року викладачка замінювала латинські літери "V" та "Z" іншими і так виражала свій протест проти війни. Студенту, чий вітчим був мобілізований, вона дозволила не відвідувати її пари і пообіцяла поставити автоматичний залік.

Нагадаємо, 7 лютого блогера з Чити оштрафували за інтерв'ю, в якому він розповів про сон про президента України Володимира Зеленського та ЗСУ. Поліцейські протоколи складалися після доносів жінок із двох міст РФ, яким не сподобалися відеосюжети у ЗМІ про "штраф за сон про Зеленського".