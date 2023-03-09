На город в Китае обрушился "ливень из червей": людей призвали брать зонты (видео)

Такой погодный феномен уже случался раньше, но только в Европе. Китайские власти пока не могут назвать причину странного явления, но в интернете уже начали появляться различные теории.

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Жителям Пекина сообщили, что рекомендуется выходить из дома с зонтиками. Причиной этому послужил "дождь из червей", который накрыл столицу Китая. Об этом сообщает Daily Star.

Судя по видеороликам, опубликованным в социальных сетях, на этой неделе Пекин затопило "скользкими жуками", которые покрывают улицы и транспортные средства. На кадрах видно как жители столицы идут по своим делам, держа зонтики, чтобы не попасть под падающих с неба червей.

Китайские власти пока не раскрыли причину этого странного явления, но в интернете уже начали появляться разные теории.

"Конец света все ближе", — предположил один из пользователей Twitter

Некоторые люди предположили, что это может быть цвет тополя, ведь это дерево очень популярно в этом районе. Растение содержит много семян, и когда его цветы опадают, их часто путают с гусеницами.

Другая теория предполагала, что черви начали падать с неба после того, как их поднял сильный ветер. Эта теория была поддержана научным журналом Mother Nature Network, который объяснил, что подобные случаи с животными происходят довольно часто после шторма или урагана.

"Конец света все ближе", — предположил один из пользователей Twitter.

В 2011 году похожее явление произошло в Шотландии. Учитель физкультуры Дэвид Кричтон вел занятия с мальчиками второго курса, когда они услышали "тихий стук" на искусственном поле, а затем подняли голову и увидели десятки червей, падающих с неба.

Напомним, ранее Фокус писал, что в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, которая делает ее легкой добычей. В штате Виргиния во время тренировки перед рыболовным турниром рыбаку Джейкобу Муру попалась на крючок странного вида светло-желтое существо.

Также сообщалось, что австралийский городок накрыл ливень из рыбы. Люди остались в недоумении, когда увидели, как рыба падает с неба, словно дождь. Инцидент произошел в городке Ладжаману, небольшом населенном пункте в засушливой Северной территории Австралии, во время сильного ливня и грозы.