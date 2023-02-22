"Это благословение от Господа": австралийский городок накрыл дождь из рыбы (фото)

Аналогичное явление уже случалось 40 лет назад, но жители все еще удивляются подобным случаям.

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Жители австралийского городка остались в недоумении, когда увидели, как рыба падает с неба, словно дождь. Инцидент произошел в городке Ладжаману, небольшом населенном пункте в засушливой Северной территории Австралии, во время сильного ливня и грозы. Об этом сообщает New York Post.

"Мы видели, что на мою общину надвигается сильный шторм, и думали, что это просто дождь. Но когда начался дождь, мы увидели, как падает рыба", — рассказал журналистам член совета Центральной пустыни Эндрю Джонсон Джапанангка.

Чиновник отметил, что рыба была еще жива, когда падала с неба. Поэтому дети в городе бросились собирать ее и хранить в банках.

Это не первый случай, когда Эндрю Джапанангка стал свидетелем этого странного явления, но оно все еще удивляет его.

"Я думаю, что это благословение от Господа", — добавил он.

[ + – ] По словам жителей общины Ладжаману, рыба упала с неба в ночь на воскресенье.

По мнению метеорологов, подобные инциденты могут быть вызваны сильными восходящими потоками, такими как торнадо, которые высасывают воду и рыбу из рек. Во время шторма они переносятся на многие километры, прежде чем пролиться дождем с неба.

Кстати, такое же причудливое явление происходило в общине и в прошлом. То же самое произошло в Ладжаману в 2010 году, а ранее оно было зафиксировано в 2004 и 1974 годах.

[ + – ] Жители Ладжаману говорят, что рыба была жива, когда упала. Фото: Cyril Tasman

Местная жительница Пенни Макдональд рассказала ABC News, что она была в городке в середине 1980-х годов, когда с неба пролился дождь из рыбы.

"Я встала утром, в то время я работала в школе, и улицы возле моего дома были усеяны рыбой. Это были маленькие рыбки, и их было очень много. Это было просто потрясающе", — сказала она.

Напомним, ранее Фокус писал, что в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, которая делает ее легкой добычей. В штате Виргиния во время тренировки перед рыболовным турниром рыбаку Джейкобу Муру попалась на крючок странного вида светло-желтое существо.

Также сообщалось, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.