"Це благословення від Господа": австралійське містечко накрив дощ із риби (фото)

Аналогічне явище вже траплялося 40 років тому, але мешканці все ще дивуються подібним випадкам.

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Жителі австралійського містечка здивувалися, коли побачили, як риба падає з неба, наче дощ. Інцидент стався у містечку Ладжаману, невеликому населеному пункті в посушливій Північній території Австралії, під час сильної зливи та грози. Про це повідомляє New York Post.

"Ми бачили, що на мою громаду насувається сильний шторм і думали, що це просто дощ. Але коли почався дощ, ми побачили, як падає риба", — розповів журналістам член ради Центральної пустелі Ендрю Джонсон Джапанангка.

Чиновник зазначив, що риба була ще жива, коли падала з неба. Тому діти у місті кинулися збирати її та зберігати у банках.

Це не перший випадок, коли Ендрю Джапанангка став свідком цього дивного явища, але воно ще дивує його.

"Я думаю, що це благословення від Господа", — додав він.

[ + – ] За словами мешканців громади Ладжаману, риба впала з неба у ніч на неділю.

На думку метеорологів, подібні інциденти можуть бути викликані сильними висхідними потоками, такими як торнадо, які висмоктують воду та рибу з річок. Під час шторму вони переносяться на багато кілометрів, перш ніж пролитися з неба дощем.

До речі, таке ж химерне явище відбувалося в громаді в минулому. Те саме сталося в Ладжаману в 2010 році, а раніше воно було зафіксовано у 2004 та 1974 роках.

[ + – ] Жителі Ладжаману кажуть, що риба була жива, коли впала. Фото: Cyril Tasman

Місцева мешканка Пенні Макдональд розповіла ABC News, що вона була в містечку у середині 1980-х років, коли з неба пролився дощ із риби.

"Я стала вранці, на той час я працювала в школі, і вулиці біля мого будинку були усіяні рибою. Це були маленькі рибки, і їх було дуже багато. Це було просто приголомшливо", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю. У штаті Вірджинія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта істота.

Також повідомлялося, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.