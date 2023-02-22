"Це благословення від Господа": австралійське містечко накрив дощ із риби (фото)
Аналогічне явище вже траплялося 40 років тому, але мешканці все ще дивуються подібним випадкам.
Жителі австралійського містечка здивувалися, коли побачили, як риба падає з неба, наче дощ. Інцидент стався у містечку Ладжаману, невеликому населеному пункті в посушливій Північній території Австралії, під час сильної зливи та грози. Про це повідомляє New York Post.
"Ми бачили, що на мою громаду насувається сильний шторм і думали, що це просто дощ. Але коли почався дощ, ми побачили, як падає риба", — розповів журналістам член ради Центральної пустелі Ендрю Джонсон Джапанангка.
Чиновник зазначив, що риба була ще жива, коли падала з неба. Тому діти у місті кинулися збирати її та зберігати у банках.
Це не перший випадок, коли Ендрю Джапанангка став свідком цього дивного явища, але воно ще дивує його.
"Я думаю, що це благословення від Господа", — додав він.
На думку метеорологів, подібні інциденти можуть бути викликані сильними висхідними потоками, такими як торнадо, які висмоктують воду та рибу з річок. Під час шторму вони переносяться на багато кілометрів, перш ніж пролитися з неба дощем.
До речі, таке ж химерне явище відбувалося в громаді в минулому. Те саме сталося в Ладжаману в 2010 році, а раніше воно було зафіксовано у 2004 та 1974 роках.
Місцева мешканка Пенні Макдональд розповіла ABC News, що вона була в містечку у середині 1980-х років, коли з неба пролився дощ із риби.
"Я стала вранці, на той час я працювала в школі, і вулиці біля мого будинку були усіяні рибою. Це були маленькі рибки, і їх було дуже багато. Це було просто приголомшливо", — сказала вона.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю. У штаті Вірджинія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта істота.
Також повідомлялося, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.