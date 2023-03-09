На місто в Китаї обрушилася "злива з черв'яків": людей закликали брати парасольки (відео)

Такий феномен погоди вже траплявся раніше, але тільки в Європі. Китайська влада поки не може назвати причину дивного явища, але в інтернеті вже почали з'являтися різні теорії.

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Жителям Пекіна повідомили, що рекомендується виходити з дому з парасольками. Причиною цього став "дощ із черв'яків", який накрив столицю Китаю. Про це повідомляє Daily Star.

Судячи з відеороликів, опублікованих у соціальних мережах, цього тижня Пекін затопило "слизькими жуками", які покривають вулиці та транспортні засоби. На кадрах видно, як жителі столиці йдуть у своїх справах, тримаючи парасольки, щоб не потрапити під черв'яків, що падають з неба.

Китайська влада поки не розкрила причину цього дивного явища, але в інтернеті вже почали з'являтися різні теорії.

"Кінець світу все ближче", — припустив один із користувачів Twitter

Деякі люди припустили, що це може бути цвітіння тополі, адже це дерево дуже популярне у цьому районі. Рослина містить багато насіння, і коли її квіти опадають, їх часто плутають з гусеницями.

Інша теорія передбачала, що черв'яки почали падати з неба після того, як їх підняв сильний вітер. Ця теорія була підтримана науковим журналом Mother Nature Network, який пояснив, що подібні випадки з тваринами трапляються досить часто після шторму чи урагану.

"Кінець світу все ближче", — припустив один із користувачів Twitter.

У 2011 році подібне явище сталося у Шотландії. Вчитель фізкультури Девід Крічтон вів заняття з хлопчиками другого курсу, коли вони почули "тихий стукіт" на штучному полі, а потім підняли голову і побачили десятки черв'яків, що падають з неба.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю. У штаті Вірджинія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта істота.

Також повідомлялося, що австралійське містечко накрило злива з риби. Люди залишилися здивовані, коли побачили, як риба падає з неба, наче дощ. Інцидент стався у містечку Ладжаману, невеликому населеному пункті в посушливій Північній території Австралії, під час сильної зливи та грози.