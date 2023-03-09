"Песня года Беларуси": среди победителей заметили невестку Лукашенко (видео)

Жена младшего сына Александра Лукашенко взяла себе творческий псевдоним Анна Селук и стала заниматься написанием песен, чтобы "донести какие-то мысли до людей".

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"Вы узнаете ее слова из тысячи! Эти строки греют душу и рождают настоящие хиты", — говорится в публикации.

В издании "Зеркало" отмечают, Анна Селук – это псевдоним супруги одного из сыновей Александра Лукашенко. Ее авторству принадлежат следующие "хиты": "Ах, Александр", "Бульба-дэнс", гимн Генпрокуратуры "Хранители права", а также песня ко Дню народного единства.

В клипе на песню "Бульба-дэнс" можно увидеть Александра Лукашенко

В прошлогоднем интервью изданию "Минская правда" невестка Лукашенко призналась, что начала активно писать тексты к песням только после 40 лет. По ее словам, сложнее всего было работать над гимном Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Безусловно, это не моя профессиональная деятельность, но и не хобби. Написание песен для меня, скорее, возможность самореализации и попытка донести какие-то мысли до людей", — прокомментировала свое творчество Анна Селук.

Семья Александра Лукашенко (Анна Селук крайняя справа) Фото: president.gov.by

О том, что Анна Селук является женой младшего сына Александра Лукашенко впервые сообщил Сергей Чалый. На YouTube-канале "Беларусский расследовательский центр" он указывает на некоторые совпадения в биографии поэтессы и невестки Лукашенко, а также отмечает, что в клипе на песню "Бульба-дэнс" используется образ белорусского политика.

Анна Селук приходится невесткой Александру Лукашенко

Напомним, что на Евровидение-2023 со стороны Чехии отправится группа VESNA, в состав которой входит уроженка Российской Федерации Олеся Очеповская. Коллектив исполнит песню My sister's crown ("Корона моей сестры") с припевом на украинском языке.

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