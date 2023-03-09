"Пісня року Білорусі": серед переможців помітили невістку Лукашенка (відео)

Дружина молодшого сина Олександра Лукашенка взяла собі творчий псевдонім Ганна Селук і почала займатися написанням пісень, щоб "донести якісь думки до людей".

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Анна Селук стала переможницею у номінації "Найкращий автор слів" на конкурсі "Пісні року Білорусі". Про це йдеться на сайті білоруського телеканалу "ОНТ"

"Ви впізнаєте її слова з тисячі! Ці рядки гріють душу і народжують справжні хіти", — йдеться у публікації.

У виданні "Зеркало" зазначають, що Ганна Селук – це псевдонім дружини одного із синів Олександра Лукашенка. Її авторству належать такі "хіти": "Ах, Олександр", "Бульба-денс", гімн Генпрокуратури "Зберігачі права", а також пісня до Дня народної єдності.

У кліпі на пісню "Бульба-денс" можна побачити Олександра Лукашенка

У торішньому інтерв'ю виданню "Мінська правда" невістка Лукашенка зізналася, що почала активно писати тексти до пісень лише після 40 років. За її словами, найскладніше було працювати над гімном Генеральної прокуратури Білорусі.

"Безумовно, це не моя професійна діяльність, але й не хобі. Написання пісень для мене, скоріше, можливість самореалізації та спроба донести якісь думки до людей", — прокоментувала свою творчість Ганна Селук.

Сім'я Олександра Лукашенка (Ганна Селук крайня справа) Фото: president.gov.by

Про те, що Ганна Селук є дружиною молодшого сина Олександра Лукашенка, вперше повідомив Сергій Чалий. На YouTube-каналі "Білоруський розслідувальний центр" він вказує на деякі збіги в біографії поетеси та невістки Лукашенка, а також зазначає, що у кліпі на пісню "Бульба-денс" використовується образ білоруського політика.

Анна Селук доводиться невісткою Олександру Лукашенку

Нагадаємо, що на Євробачення-2023 з боку Чехії вирушить гурт VESNA, до складу якого входить уродженка Російської Федерації Олеся Очеповська. Колектив виконає пісню My sister's crown ("Корона моєї сестри") із приспівом українською мовою.

Ще ми писали про те, що 8 березня у гуртожитку Острозької академії, в якій навчався головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, студенти включили гімн російської ПВК "Вагнер".