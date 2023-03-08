У ЗВО, де навчався головнокомандувач ЗСУ Залужний, включили гімн ПВК "Вагнер", – соцмережі

За словами очевидців, гімн російських найманців лунав із вікон гуртожитку. Студентська спільнота заявила, що у ЗВО "навчається еліта", яка готова загинути за ідеали та принципи.

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В Острозькій академії студенти включили гімн російської ПВК "Вагнер", музику було чути з вікон гуртожитку. Про це повідомив мешканець міста Володимир Чорноус в Instagram.

Увечері він зі знайомим сидів на лавці біля одного із гуртожитків академії. У цей час із вікна пролунав гімн "вагнерівців".

"Сидимо ми на лавці у дворі і чуємо, як із вікна 10-го гуртожитку на всю валить гімн ПВК "Вагнер", під яку танцює і бу**є біосміття. Просто немає слів", — зазначив він.

Гімн ПВК "Вагнер" в Острозькій академії — до інциденту причетний один із студентів

Незабаром академія відреагувала на те, що сталося. До ситуації причетний студент економічного факультету, зазначила спільнота в Instagram.

"Дорогі студенти, багато хто з вас знає, що вийшла дуже неприємна ситуація… Ми проінформовані з цього приводу і приносимо щирі вибачення тим, кому це завдало незручностей. Безкарним інцидент не залишиться.", — йдеться у повідомленні.

Далі студентська спільнота запевняє, що у ЗВО "навчається еліта, яка готова загинути за свої ідеали та принципи, розуміючи нинішню ситуацію в країні".

"На жаль, є ті, хто діє безрозсудно. Просимо вас утриматися від необдуманих дій і обіцяємо, що проблема не залишиться невирішеною", — зазначається у повідомленні.

Острозька академія раніше не підтримувала ні викладання російською мовою, ні спілкування нею в публічному просторі, нагадали студенти.

Випускником Острозької академії є нинішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З 2019 по 2020 роки він навчався у ЗВО на магістерській програмі з міжнародних відносин.

Зазначимо, що неофіційним гімном ПВК "Вагнер" вважається російська пісня "Літо та арбалети".

Нагадаємо, що дослідницький центр Jamestown Foundation з'ясував, як найманці ПВК "Вагнер" спонсорують профашистські організації в Сербії.

Журналісти 7 березня знайшли у селі Маврине Московської області новий цвинтар "вагнерівців" — там з'явилося 27 однакових могил.

А 5 березня офіцер ВКС РФ у відставці Віталій Вотановський розповів про цвинтар ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї РФ, де виявили майже 30 нових могил загиблих в Україні.