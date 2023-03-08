В ВУЗе, где учился главком ВСУ Залужный, включили гимн ЧВК "Вагнер", – соцсети

По словам очевидцев, гимн российских наемников раздавался из окон общежития. Студенческое сообщество заявило, что в ВУЗе "учится элита", которая готова погибнуть за идеалы и принципы.

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В Острожской академии студенты включили гимн российской ЧВК "Вагнер", музыка была слышна из окон общежития. Об этом сообщил житель города Владимир Черноус в Instagram.

Вечером он со знакомым сидел на скамейке возле одного из общежитий академии. В это время из окна раздался гимн "вагнеровцев".

"Сидим мы на скамейке во дворе и слышим, как из окна 10-го общежития на всю валит гимн ЧВК "Вагнер", под которую танцует и бу**ет биосусор. Просто нет слов", — отметил он.

Гимн ЧВК "Вагнер" в Острожской академии — к инциденту причастен один из студентов

Вскоре академия отреагировала на произошедшее. К ситуации причастен студент экономического факультета, отметило сообщество в Instagram.

"Дорогие студенты, многие из вас знают, что получилась очень неприятная ситуация… Мы проинформированы по этому поводу и приносим искренние извинения тем, кому это доставило неудобства. Безнаказанным инцидент не останется. ", — говорится в сообщении.

Далее студенческое сообщество заверяет, что в ВУЗе "учится элита, которая готова погибнуть за свои идеалы и принципы, понимая нынешнюю ситуацию в стране".

"К сожалению, есть те, кто действует безрассудно. Просим вас воздержаться от необдуманных действий и обещаем, что проблема не останется нерешенной", — отмечается в сообщении.

Острожская академия ранее не приветствовала ни преподавание на русском языке, ни общение на нем в публичном пространстве, напомнили студенты.

Выпускником Острожской академии является нынешний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. C 2019 по 2020 годы он учился в ВУЗе на магистерской программе по международным отношениям.

Отметим, что неофициальным гимном ЧВК "Вагнер" считается российская песня "Лето и арбалеты".

Напомним, что исследовательский центр Jamestown Foundation выяснил, как наемники ЧВК "Вагнер" спонсируют профашистские организации в Сербии.

Журналисты 7 марта нашли в деревне Маврино Московской области новое кладбище "вагнеровцев" — там появилось 27 одинаковых могил.

А 5 марта офицер ВКС РФ в отставке Виталий Вотановский рассказал о кладбище ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае РФ, где выявили почти 30 новых могил погибших в Украине.