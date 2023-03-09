Избежали наказания: в Беларуси готовятся привлечь к ответственности умерших военных преступников

Над соответствующим документом, который должен установить механизм привлечения к ответственности, уже начала работу Генеральная прокуратура страны.

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В Беларуси чиновники начали работу над законом, который позволит привлекать к уголовной ответственности умерших людей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации медиа, над соответствующим документом уже начала работу Генеральная прокуратура страны.

В ведомстве необходимость такого закона аргументируют тем, что он позволит привлечь к ответственности нацистских преступников, избежавших при жизни уголовного преследования за преступления, совершенные на территории Беларуси во время Второй мировой войны.

Теперь в кратчайшие сроки специально созданная рабочая группа должна разработать механизм привлечения к ответственности "нацистских преступников и их помощников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом".

Напомним, 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену. В Беларуси отныне установлена дополнительная мера наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч базовых величин за совершение преступлений, как отметили в пресс-службе главы государства.

Фокус также писал о том, что 21 февраля Палата представителей Беларуси ввела смертную казнь для военных за госизмену. Изменения в законодательство вносятся "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".