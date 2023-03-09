Уникли покарання: у Білорусі готуються притягнути до відповідальності померлих воєнних злочинців

Над відповідним документом, який має встановити механізм притягнення до відповідальності, вже розпочала роботу Генеральна прокуратура країни.

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У Білорусі чиновники розпочали роботу над законом, який дозволить притягати до кримінальної відповідальності померлих людей. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією медіа, над відповідним документом уже розпочала роботу Генеральна прокуратура країни.

У відомстві необхідність такого закону аргументують тим, що він дозволить притягнути до відповідальності нацистських злочинців, які уникнули за життя кримінального переслідування за злочини, скоєні на території Білорусі під час Другої світової війни.

Тепер у найкоротші терміни спеціально створена робоча група має розробити механізм притягнення до відповідальності "нацистських злочинців та їх помічників, які з низки причин, зокрема пов'язаних із політикою окремих держав, не постали перед судом".

Нагадаємо, 9 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про смертну кару за державну зраду. У Білорусі відтепер встановлено додатковий захід покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 тисяч базових величин за скоєння злочинів, як зазначили у пресслужбі глави держави.

Фокус також писав про те, що 21 лютого Палата представників Білорусі запровадила смертну кару для військових за держзраду. Зміни до законодавства вносяться "з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі".