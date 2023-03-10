В РФ заблокировали музыкальный сервис Last.fm (видео)

Популярный сервис включили в реестр запрещенных после того, как украинский хит включили во временно оккупированном Крыму.

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В России заблокировали музыкальный сервис Last.fm из-за песни "Чорнобаївка" украинского исполнителя Jalsomino. Об этом пишет telegram-канал Roskomsvoboda.

Сообщается, что в реестр заблокированных сайтов ссылку внес "неизвестный госорган".

"Блокировка ссылки осуществляется через HTTPS, поэтому в России могут быть проблемы с доступом к популярному американскому музыкальному сервису", — говорится в сообщении.

Как написали местные пророссийские телеграм-каналы, ее недавно включала жительница оккупированного Крыма. Некая женщина по имени Анжелика Костерина, которая является владелицей гостиницы в Алуште, в публичном месте включила песню "Чорнобаївка". В песне одобряются убийства российских оккупантов, а также действия ВСУ.

Женщина слушает песню "Чорнобаївка" в Крыму

Что такое Last.fm

Сайт американской компании Paramount Global, который посвящен музыке. С помощью плагинов к медиаплеерам собирает информацию о музыке, которую слушают пользователи, и на основе полученных данных автоматически составляет индивидуальные и общие чарты.

Напомним, что в январе в России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР "за распространение фейков". "Роскомнадзор" постановил, что данные американской разведки и Федерального бюро расследований "дискредитируют российскую армию", поэтому доступ к их сайтам надо ограничить. Срок блокировки не указывается.

Также сообщалось, что в России теперь нельзя пользоваться "вражеским" софтом. Под запретом использования в государственных и некоторых приватных структур России оказались такие мессенджеры и сервисы, как: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.