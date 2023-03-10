У РФ заблокували музичний сервіс Last.fm (відео)

Популярний сервіс включили до реєстру заборонених після того, як український хіт увімкнули у тимчасово окупованому Криму.

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У Росії заблокували музичний сервіс Last.fm через пісню "Чорнобаївка" українського виконавця Jalsomino. Про це пише telegram-канал Roskomsvoboda.

Повідомляється, що до реєстру заблокованих сайтів посилання вніс "невідомий держорган".

"Блокування посилання здійснюється через HTTPS, тому в Росії можуть бути проблеми з доступом до популярного американського музичного сервісу", — йдеться у повідомленні.

Як написали місцеві проросійські телеграм-канали, її нещодавно включала мешканка окупованого Криму. Якась жінка на ім'я Анжеліка Костеріна, яка є власницею готелю в Алушті, у публічному місці включила пісню "Чорнобаївка". У пісні схвалюються вбивства російських окупантів, а також дії ЗСУ.

Жінка слухає пісню "Чорнобаївка" у Криму

Що таке Last.fm

Сайт американської компанії Paramount Global, присвячений музиці. За допомогою плагінів до медіаплеєрів збирає інформацію про музику, яку слухають користувачі, та на основі отриманих даних автоматично складає індивідуальні та загальні чарти.

Нагадаємо, що в січні в Росії заблокували сайти ЦРУ та ФБР "за поширення фейків". "Роскомнагляд" ухвалив, що дані американської розвідки та Федерального бюро розслідувань "дискредитують російську армію", тому доступ до їхніх сайтів треба обмежити. Термін блокування не вказується.

Також повідомлялося, що в Росії тепер не можна користуватися "ворожим" софтом. Під забороною використання у державних та деяких приватних структур Росії опинилися такі месенджери та сервіси, як: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema та WeChat.