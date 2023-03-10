По словам экспертов, производители должны очищать лекарства от токсинов, однако в сиропах, после употребления которых умерли несовершеннолетние, выявили спирт этиленгликоль и диэтиленгликоль.

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Согласно исследованию Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), есть вероятность того, что сиропы от кашля могут быть связаны со смертью детей в Гамбии. Об этом говорится в отчете CDC за 3 марта.

Возможно, что загрязненные сиропы от кашля, импортированные в Гамбию, привели к смерти 66 детей из-за острого поражения почек. В новом исследовании также утверждается, что загрязненные токсинами лекарства, импортированные в Гамбию, могут вызывать острое поражение почек у 78 детей.

Около 70 человек, из них — 6 детей, умерло в период с июня по сентябрь 2022 года в Гамбии, и, как предполагается, причиной этого стал загрязненный сироп от кашля, импортированный в страну. Четыре дополнительных случая смерти были зафиксированы после этого.

Производители должны очищать лекарства от токсинов, однако в этих сиропах нашли спирт этиленгликоль (EG) и диэтиленгликоль (DEG).

Как сообщил директор по регуляторным вопросам Американской Фармакопеи (USP) Чайтанья Кумар Кодури (некоммерческая организация, помогающая устанавливать стандарты производства лекарств), оба вещества могут быть побочным продуктом производства пропиленгликоля, который используют в сиропе.

По его словам, вещества обладают схожими свойствами. Но если пропиленгликоль нетоксичен, то EG и DEG чрезвычайно вредны. Попадая в организм, они приводят к почечной недостаточности. По словам патологоанатомов, если не начать лечить употребляющего их человека, то может наступить скорая смерть.

Директор по регуляторным вопросам USP подчеркнул, что из-за человеческого фактора могла быть перепутана дозировка этих веществ в сиропе от кашля.

К слову, согласно недавнему исследованию, окна могут содержать потенциально вредные вещества за защитным пленкам жирных кислот. Они образуются после приготовления пищи.