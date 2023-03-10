Померли 66 дітей: у сиропах від кашлю в Гамбії виявили небезпечні токсини, — звіт США

За словами експертів, виробники повинні очищати ліки від токсинів, однак у сиропах, після вживання яких померли неповнолітні, виявили спирт етиленгліколь та діетиленгліколь.

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Згідно з дослідженням Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), є ймовірність того, що сиропи від кашлю можуть бути пов'язані зі смертю дітей у Гамбії. Про це йдеться у звіті CDC за 3 березня.

Можливо, що забруднені сиропи від кашлю, імпортовані до Гамбії, призвели до смерті 66 дітей через гостру недостатність нирок. У новому дослідженні також стверджується, що забруднені токсинами ліки, імпортовані до Гамбії, можуть викликати гостру недостатність нирок у 78 дітей.

Близько 70 осіб, з них 6 дітей, померло в період з червня по вересень 2022 року в Гамбії, і, як передбачається, причиною цього став забруднений сироп від кашлю, імпортований до країни. Чотири додаткові випадки смерті були зафіксовані після цього.

Виробники повинні очищати ліки від токсинів, однак у цих сиропах знайшли спирт етиленгліколь (EG) та діетиленгліколь (DEG).

Як повідомив директор з регуляторних питань Американської Фармакопеї (USP) Чайтанья Кумар Кодурі (некомерційна організація, яка допомагає встановлювати стандарти виробництва ліків), обидві речовини можуть бути побічним продуктом виробництва пропіленгліколю, який використовують у сиропі.

За його словами, речовини мають схожі властивості. Але якщо пропіленгліколь нетоксичний, то EG і DEG надзвичайно шкідливі. Потрапивши до організму, вони призводять до ниркової недостатності. За словами патологоанатомів, якщо не почати лікувати людину, яка їх вживає, то може наступити швидка смерть.

Директор з регуляторних питань USP підкреслив, що через людський фактор могло бути переплутане дозування цих речовин у сиропі від кашлю.

До речі, згідно з недавнім дослідженням, вікна можуть містити потенційно шкідливі речовини за захисними плівками жирних кислот. Вони утворюються після приготування їжі.