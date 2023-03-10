"Тайно добывали еду": мать оставила маленьких детей одних дома на два месяца (фото)

Рейвен Йейтс, по словам полиции, угрожала своей дочери, чтобы та не говорила никому о том, что несовершеннолетние остались без присмотра.

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Рейвен Йейтс, 31-летняя мать двоих детей из Техаса, предположительно оставила своих двоих детей дома одних. Через несколько месяцев ее нашли в Алабаме и арестовали. Об этом сообщает New York Post.

Женщина обвиняется в том, что бросила свою 12-летнюю дочь и 3-летнего сына одних на два месяца.

Йейтс была задержана маршалами США в Алабаме по двум пунктам обвинения в оставлении/опасности для ребенка без намерения вернуться. По сообщениям правоохранительных органов, женщина угрожала своей дочери, чтобы та не говорила никому о том, что она оставила ребенка без присмотра.

Дом в Роман Форест, штат Техас, где 12-летний и 3-летний дети Йейтс предположительно жили одни Фото: KTRK

По словам полиции, 12-летней девочке удавалось тайно добывать еду, регулярно прося папу заказать еду на вынос под предлогом того, что мама задерживается на работе. Только после того, как члены семьи увидели Йейтс в Мобил Сити, отец детей, который жил и работал в Калифорнии, был предупрежден о ситуации. Мужчина отправился в Техас и встретился с полицейскими в доме, где дети жили одни. На полках и в холодильнике не было еды, но брат и сестра выглядели здоровыми.

Стивен Карлайл, начальник полиции города Роман Форест, штат Техас, сообщил телеканалу KTRK, что офицерам пришлось ломать дверь спальни в квартире, чтобы взять женщину под стражу.

Мать детей в настоящее время содержится в тюрьме округа Мобил Сити Фото: Roman Forest Police Department

"Она была сфотографирована в наручниках с широкой улыбкой на лице и, похоже, не обеспокоена обвинениями в том, что она якобы подвергла опасности собственных детей. Я думаю, что она играла на камеру. Она хотела улыбаться. Она хотела выглядеть хорошо. Офицер, производивший арест, сказал, что она попросила накрасить губы перед тем как ее сфотографируют", — сказал Карлайл.

Оба ребенка были переданы на попечение бабушки в Алабаме. Мать детей в настоящее время содержится в тюрьме округа Мобил Сити в ожидании экстрадиции в Техас.

Оба ребенка были переданы на попечение бабушки в Алабаме

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