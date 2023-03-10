"Таємно добували їжу": мати залишила маленьких дітей самих удома на два місяці (фото)
Рейвен Єйтс, за словами поліції, погрожувала своїй дочці, щоб та не говорила нікому про те, що неповнолітні залишилися без нагляду.
Рейвен Єйтс, 31-річна мати двох дітей із Техасу, ймовірно, залишила своїх двох дітей удома самих. За кілька місяців її знайшли в Алабамі та заарештували. Про це повідомляє New York Post.
Жінку звинувачують у тому, що покинула свою 12-річну доньку та 3-річного сина самих на два місяці.
Єйтс затримали маршали США в Алабамі за двома пунктами звинувачення в залишенні/небезпеці для дитини без наміру повернутися. За повідомленнями правоохоронних органів, жінка погрожувала своїй дочці, щоб та не говорила нікому про те, що вона залишила дитину без нагляду.
За словами поліції, 12-річній дівчинці вдавалося таємно добувати їжу, регулярно просячи тата замовити їжу на виніс під приводом того, що мама затримується на роботі. Тільки після того, як члени сім'ї побачили Єйтс у Мобіл Сіті, батька дітей, який жив і працював у Каліфорнії, попередили про ситуацію. Чоловік вирушив у Техас і зустрівся з поліцейськими в будинку, де діти жили самі. На полицях і в холодильнику не було їжі, але брат і сестра здавалися здоровими.
Стівен Карлайл, начальник поліції міста Роман Форест, що в штаті Техас, повідомив телеканалу KTRK, що офіцерам довелося ламати двері спальні у квартирі, щоб взяти жінку під варту.
"Її сфотографували в наручниках із широкою усмішкою на обличчі, і, схоже, вона не стурбована звинуваченнями в тому, що вона нібито наразила на небезпеку власних дітей. Я думаю, що вона грала на камеру. Вона хотіла усміхатися. Вона хотіла мати гарний вигляд. Офіцер, який проводив арешт, сказав, що вона попросила нафарбувати губи перед тим, як її сфотографують", — сказав Карлайл.
Обох дітей передали під опіку бабусі в Алабамі. Мати дітей зараз утримується у в'язниці округу Мобіл Сіті в очікуванні екстрадиції в Техас.
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