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Мир

"Право, данное Богом": в Канаде суд разрешил людям показывать средний палец

Канада, суд Канады, средний палец, можно ли показывать средний палей
Мужчина показывает средний палец полицейскому

Канадец Майкл Наккаче, оскорбив соседа Нилла Эпштейна, подал на него в суд после того, как тот в ответ показал ему средний палец. Судья заявил, что люди имеют на это право и это не повод подавать в суд. Он добавил, что дело будет закрыто и "выброшено в окно".

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Канадский суд постановил, что показывать средний палец может и невежливо, однако люди могут это делать, потому что они защищены в рамках права человека на свободу выражения мнений в соответствии с конституцией Канады. Об этом сообщает издание The Guardian.

Судья Деннис Галиатсатос закрыл дело против человека, обвиняемого в преследовании своего соседа в пригороде Монреаля. По его словам, показывать средний палец — "право, данное Богом".

"Чтобы было совершенно ясно, показать кому-то палец не является преступлением. Подбросить пресловутую птицу — это данное Богом, закрепленное в хартии право, которое принадлежит каждому чистокровному канадцу", — добавил он.

В своем решении работник Фемиды сделал резкий упрек соседу и заявителю Майклу Наккаче. Он считает, что конфликт мужчин был "не чем иным, как приземленными, мелкими соседскими мелочами".

"Прискорбно, что заявители использовали систему уголовного правосудия в качестве оружия в попытке отомстить невиновному человеку за некоторые предполагаемые оскорбления, которые в лучшем случае являются тривиальными раздражениями", — заявил судья.

Ответчик Нилл Эпштейн дал показания, заявив, что его сосед взял в руки ручную дрель и сказал: "Ты, бл**ь, сумасшедший сосед, ты — придурок", добавив: "Ты, б**дь, труп".

В ответ на это Эпштейн сказал ему "отвали" и, уходя, показал Наккаче средний палец, как следует из судебных документов. Камеры наблюдения показали, что Эпштейн смотрит в сторону заявителя и показывает ему палец, "иногда обеими руками".

Позже в тот же день Эпштейн вернулся домой, где его ждали полицейские. Они арестовали его за произнесение угроз убийством. Однако, по мнению Денниса Галиатсатоса, "когда тебе говорят "отвали", это не повод звонить в 911 (полицию, — ред)".

"Заявители могут свободно хвататься за жемчуг перед лицом такого оскорбления. Однако у департамента полиции и диспетчерской службы 911 есть более важные приоритеты", — сказал он.

Он отметил, что это дело будет закрыто и "выброшено в окно".

Напомним, 2 марта в Новой Зеландии разгорелся скандал из-за компании по борьбе с гепатитом. Информационные ролики о вирусе, в которых актеры показывают средний палец, были признаны слишком оскорбительными, чтобы их можно было демонстрировать.

Ранее, 21 ноября 2021-го, нардепу Гео Леросу вручили подозрение за то, что тот показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому. Следствие расценило действия народного депутата как хулиганство.