"Право, данное Богом": в Канаде суд разрешил людям показывать средний палец

Канадец Майкл Наккаче, оскорбив соседа Нилла Эпштейна, подал на него в суд после того, как тот в ответ показал ему средний палец. Судья заявил, что люди имеют на это право и это не повод подавать в суд. Он добавил, что дело будет закрыто и "выброшено в окно".

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Канадский суд постановил, что показывать средний палец может и невежливо, однако люди могут это делать, потому что они защищены в рамках права человека на свободу выражения мнений в соответствии с конституцией Канады. Об этом сообщает издание The Guardian.

Судья Деннис Галиатсатос закрыл дело против человека, обвиняемого в преследовании своего соседа в пригороде Монреаля. По его словам, показывать средний палец — "право, данное Богом".

"Чтобы было совершенно ясно, показать кому-то палец не является преступлением. Подбросить пресловутую птицу — это данное Богом, закрепленное в хартии право, которое принадлежит каждому чистокровному канадцу", — добавил он.

В своем решении работник Фемиды сделал резкий упрек соседу и заявителю Майклу Наккаче. Он считает, что конфликт мужчин был "не чем иным, как приземленными, мелкими соседскими мелочами".

"Прискорбно, что заявители использовали систему уголовного правосудия в качестве оружия в попытке отомстить невиновному человеку за некоторые предполагаемые оскорбления, которые в лучшем случае являются тривиальными раздражениями", — заявил судья.

Ответчик Нилл Эпштейн дал показания, заявив, что его сосед взял в руки ручную дрель и сказал: "Ты, бл**ь, сумасшедший сосед, ты — придурок", добавив: "Ты, б**дь, труп".

В ответ на это Эпштейн сказал ему "отвали" и, уходя, показал Наккаче средний палец, как следует из судебных документов. Камеры наблюдения показали, что Эпштейн смотрит в сторону заявителя и показывает ему палец, "иногда обеими руками".

Позже в тот же день Эпштейн вернулся домой, где его ждали полицейские. Они арестовали его за произнесение угроз убийством. Однако, по мнению Денниса Галиатсатоса, "когда тебе говорят "отвали", это не повод звонить в 911 (полицию, — ред)".

"Заявители могут свободно хвататься за жемчуг перед лицом такого оскорбления. Однако у департамента полиции и диспетчерской службы 911 есть более важные приоритеты", — сказал он.

Он отметил, что это дело будет закрыто и "выброшено в окно".

Напомним, 2 марта в Новой Зеландии разгорелся скандал из-за компании по борьбе с гепатитом. Информационные ролики о вирусе, в которых актеры показывают средний палец, были признаны слишком оскорбительными, чтобы их можно было демонстрировать.

Ранее, 21 ноября 2021-го, нардепу Гео Леросу вручили подозрение за то, что тот показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому. Следствие расценило действия народного депутата как хулиганство.