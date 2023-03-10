"Право, дане Богом": у Канаді суд дозволив людям показувати середній палець

Канадець Майкл Наккаче, образивши сусіда Нілла Епштейна, подав на нього до суду після того, як той у відповідь показав йому середній палець. Суддя заявив, що люди мають на це право, і це не привід подавати до суду. Він додав, що справа буде закрита та "викинута у вікно".

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Канадський суд постановив, що показувати середній палець може і неввічливо, проте люди можуть це робити, тому що вони захищені в межах прав людини на свободу вираження поглядів відповідно до конституції Канади. Про це повідомляє видання The Guardian.

Суддя Денніс Галіатсатос закрив справу проти людини, яку звинувачують у переслідуванні свого сусіда в передмісті Монреаля. За його словами, показувати середній палець — "право, дане Богом".

"Щоб було зрозуміло, показати комусь палець не є злочином. Підкинути горезвісного птаха — це дане Богом, закріплене в хартії право, яке належить кожному чистокровному канадцеві", — додав він.

У своєму рішенні працівник Феміди зробив різкий закид сусідові та заявнику Майклу Наккаче. Він вважає, що конфлікт чоловіків був "нічим іншим, як приземленими, дрібними сусідськими дрібницями".

"Сумно, що заявники використовували систему кримінального правосуддя як зброю у спробі помститися невинній людині за деякі передбачувані образи, які в кращому разі є тривіальними роздратуваннями", — заявив суддя.

Відповідач Нілл Епштейн дав свідчення, заявивши, що його сусід узяв у руки ручний дриль і сказав: "Ти, бл**ь, божевільний сусід, ти — придурок", додавши: "Ти, б**дь, труп".

У відповідь Епштейн сказав йому "відвали" і, йдучи, показав Наккаче середній палець, як випливає із судових документів. Камери спостереження показали, що Епштейн дивиться у бік заявника і показує йому палець, "іноді обома руками".

Пізніше того ж дня Епштейн повернувся додому, де на нього чекали поліцейські. Вони заарештували його за виголошення погроз убивством. Однак, на думку Денніса Галіатсатоса, "коли тобі кажуть "відвали", це не привід дзвонити в 911 (поліцію — ред)".

"Заявники можуть вільно хапатися за перли перед такою образою. Проте департамент поліції та диспетчерської служби 911 має важливіші пріоритети", — сказав він.

Він зазначив, що ця справа буде закрита та "викинута у вікно".

Нагадаємо, 2 березня в Новій Зеландії розгорівся скандал через компанію боротьби з гепатитом. Інформаційні ролики про вірус, у яких актори показують середній палець, були визнані надто образливими, щоб їх можна було демонструвати.

Раніше, 21 листопада 2021 року, нардепу Гео Леросу вручили підозру за те, що той показав середній палець президенту Володимиру Зеленському. Слідство розцінило дії народного депутата як хуліганство.