Стрельба в доме Свидетелей Иеговы в Германии: ранение получила гражданка Украины, — МИД

Преступником оказался 35-летний бывший член религиозной общины, сообщают местные журналисты. Он действовал "в состоянии помешательства". В результате происшествия погибло восемь человек.

Related video

В результате массовой стрельбы в молитвенном доме Свидетелей Иеговы в Гамбурге, Германия среди прочих ранения получила гражданка Украины. Об этом в комментарии изданию "Европейская правда" в пятницу, 10 марта, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что жизни женщины в настоящее время ничто не угрожает. После инцидента ей была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас дипломаты устанавливают связь с родными пострадавшей.

Николенко отметил, что генконсульство Украины в Гамбурге сотрудничает с немецкими правоохранительными органами для расследования случившегося.

Консул также намерен посетить клинику, где лежит пострадавшая украинка, чтобы предоставить ей необходимую помощь в связи с инцидентом.

Стрельба в церкви Свидетелей Иеговы в Германии: что произошло

Вечером 9 марта в молитвенном доме Свидетелей Иеговы в районе Альстердорф в Гамбурге произошла стрельба. Первые выстрелы услышали после 21:00 по местному времени.

В результате происшествия погибло 8 человек, включая самого стрелка. Когда полиция вошла в здание, то услышала на верхних этажах выстрел и вскоре нашла тело предполагаемого преступника. По предварительной информации, он покончил с собой.

Немецкое издание Spiegel сообщило, что убийцей оказался 35-летний бывший член религиозной общины Филипп Ф. Он вырос в строго евангельской семье в Кемптене в Баварии.

Сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте, в свою очередь, рассказал на пресс-конференции, что стрелок действовал в состоянии помешательства.

Напомним, в РФ экс-чиновник мэрии устроил стрельбу и потребовал повесить нескольких коллег. 44-летний мужчина, являющийся членом партии "Единая Россия", записал видеообращение к журналистам и пообещал рассказать, кто из местных чиновников обворовывал городской бюджет в течение 5 лет.