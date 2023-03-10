Стрільба в будинку Свідків Єгови у Німеччині: поранення отримала громадянка України, — МЗС

Злочинцем виявився 35-річний колишній член релігійної громади, повідомляють місцеві журналісти. Він діяв "у стані божевілля". Внаслідок події загинуло вісім людей.

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Внаслідок масової стрільби у молитовному будинку Свідків Єгови в Гамбурзі, Німеччина серед інших поранень отримала громадянка України. Про це у коментарі виданню "Європейська правда" у п'ятницю, 10 березня, розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Представник МЗС наголосив, що життю жінки наразі ніщо не загрожує. Після інциденту їй було надано всю необхідну медичну допомогу.

Наразі дипломати встановлюють зв'язок із рідними постраждалої.

Ніколенко зазначив, що генконсульство України в Гамбурзі співпрацює з німецькими правоохоронними органами для розслідування того, що сталося.

Консул також має намір відвідати клініку, де лежить постраждала українка, щоб надати їй необхідну допомогу у зв'язку з інцидентом.

Стрільба в церкві Свідків Єгови в Німеччині: що сталося

Увечері 9 березня в молитовному будинку Свідків Єгови в районі Альстердорф у Гамбурзі сталася стрільба. Перші постріли почули після 21:00 за місцевим часом.

Внаслідок події загинуло 8 осіб, включно з самим стрільцем. Коли поліція увійшла до будівлі, то почула на верхніх поверхах постріл і невдовзі знайшла тіло передбачуваного злочинця. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки.

Німецьке видання Spiegel повідомило, що вбивцею виявився 35-річний колишній член релігійної громади Філіп Ф. Він виріс у строго євангельській родині в Кемптені в Баварії.

Сенатор із внутрішніх справ у парламенті Гамбурга Анді Гроте, зі свого боку, розповів на пресконференції, що стрілець діяв у стані божевілля.

Нагадаємо, в РФ ексчиновник мерії влаштував стрільбу і зажадав повісити кількох колег. 44-річний чоловік, який є членом партії "Єдина Росія", записав відеозвернення до журналістів і пообіцяв розповісти, хто з місцевих чиновників обкрадав міський бюджет протягом 5 років.