Обошел Трампа и Фабриканта: на Западе назвали политика с самой ужасной прической

По мнению журналистов Politico, Рейн Эплер не смог определиться с прической, поэтому попросил своего парикмахера сделать ему все, что тот может.

Related video

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер был удостоен звания "политик с самой ужасной прической", обогнав экспрезидента США Дональда Трампа и члена британского парламента Майкла Фабриканта. Рейтинг был составлен обозревателем издания Politico Полом Деллисоном.

По его словам, эстонский политик обошел всех конкурентов со странными прически, оставив позади Дональда Трампа, Майкла Фабриканта и любимца украинцев Бориса Джонсона.

Майкл Фабрикант

"Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил их все. Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его группа являются крайне правыми, его парикмахер — беженец мстящий", — написал автор публикации.

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер

В Британии девушка хотела повторить образ Дженнифер Энистон из культового сериала "Друзья", но получила неожиданный результат. Ролик со сменой прически набрал в сети более 100 тысяч просмотров. За прическу, как у Рэйчел, девушка отдала 330 долларов. Впрочем, окончательный результат был далек от его первоначального запроса.

49-летний голливудский актер Брэд Питт пришел на вручение премии "Золотой глобус" с новой прической. Он ее кардинально изменил и выглядел очень стильно. Для церемонии актер надел классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку.