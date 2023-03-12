Обійшов Трампа і Фабриканта: на Заході назвали політика з найжахливішою зачіскою

На думку журналістів Politico, Рейн Эплер не зміг визначитися із зачіскою, тож попросив свого перукаря зробити йому всі, які той може.

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Естонський депутат партії EKRE Рейн Еплер був відзначений званням "політик із найжахливішою зачіскою", обігнавши експрезидента США Дональда Трампа та члена британського парламенту Майкла Фабриканта. Рейтинг було складено оглядачем видання Politico Полом Деллісоном.

За його словами, естонський політик обійшов усіх конкурентів із дивними зачісками, залишивши позаду Дональда Трампа, Майкла Фабриканта і улюбленця українців Бориса Джонсона.

Майкл Фабрикант

"Еплер явно не міг вирішити, яку стрижку він хоче, тому попросив їх усіх. Він виглядає так, ніби він носить шолом, готовий до бою, або, можливо, оскільки Еплер і його партія є крайніми правими, можливо, його перукар — біженець, який мститься", — написав автор публікації.

Естонський депутат партії EKRE Рейн Еплер

У Британії дівчина хотіла повторити образ Дженніфер Еністон із культового серіалу "Друзі", але отримала несподіваний результат. Ролик зі зміною зачіски, набрав у мережі понад 100 тисяч переглядів. За зачіску, як у Рейчел, дівчина віддала 330 доларів. Втім, остаточний результат був далекий від її початкового запиту.

49-річний голлівудський актор Бред Пітт прийшов на вручення премії "Золотий глобус" із новою зачіскою. Він її кардинально змінив і мав дуже стильний вигляд. Для церемонії актор одягнув класичний чорний смокінг із атласними лацканами, білу сорочку та краватку-метелик.