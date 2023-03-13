Помогла автомобильная пробка: мужчина сбежал от жены на следующий день после свадьбы

Мужчина был сильно напуган из-за угроз его бывшей любовницы опубликовать в сети видео и фотографии интимного характера. В день свадебной церемонии он все рассказал своей будущей супруге, но позже поддался панике и сбежал.

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В Индии жених на следующий день после свадьбы сбежал от своей молодой жены благодаря автомобильной пробке. Об этом сообщает The Times of India.

16 февраля 2023 года в Бенгалуру молодая пара возвращалась домой из церкви на автомобиле, попав в пробку. Через 10 минут, проведенных в техническом тоннеле в районе Махадевапура, новоиспеченный муж открыл двери машины и сбежал. Жена попыталась догнать его, но безуспешно. Семья невесты и родители искали мужчину более двух недель, но не добились результатов. 5 марта они обратились в полицию и объявили его в розыск.

Согласно информации, полученной от родственников, молодой муж был сильно напуган из-за угроз его бывшей любовницы опубликовать в сети видео и фотографии интимного характера.

В день своей свадьбы, 15 февраля, он рассказал своей жене о шантаже. Девушка заверила его, что они с ее родителями будут на его стороне, независимо от исхода событий, и что ему не нужно беспокоиться. Но, несмотря на заверения жены, мужчина поддался панике и сбежал.

Семья невесты и родители искали мужчину более двух недель, но не добились результатов Фото: Shutterstock

Оставленная жена рассказала, что ее возлюбленный помогал ее отцу управлять сетью кадровых агентств в Карнатаке и на Гоа. Именно там у него начался роман с женой одного из водителей компании. Эта замужняя женщина с двумя детьми тоже работала в офисе агентства.

"Мне рассказали об их романе еще до свадьбы. Я согласилась выйти за него, потому что он обещал ее бросить. Боясь ее угроз Джордж сбежал. К тому же у него были суицидальные наклонности. Надеюсь, с ним все хорошо и он скоро вернется", — сказала жена.

Когда мать мужчины узнала о его романе, он пообещал ей, что порвет отношения с любовницей, но продолжил тайно встречаться с ней. Его семья решила организовать свадьбу вдали от Гоа, надеясь, что это поможет прекратить опасную связь. Однако даже расстояние не помогло исправить ситуацию.

Ранее Фокус писал, что невеста случайно включила диктофон на свадьбе и слова гостей поразили молодую пару. Пользовательница TikTok случайно узнала, что о ней говорят гадости за спиной.

Также сообщалось, что обиженные девушки сорвали свадьбу своего бывшего в Китае. Китаец по фамилии Чен из города в Юньнани серьезно поплатился за то, что разбил сердце многих девушек. И если он предпочел их забыть, то они его – нет, и решили ему отомстить очень изощренным способом.