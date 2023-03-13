Допоміг автомобільний затор: чоловік втік від дружини наступного дня після весілля

Чоловік був наляканий через погрози його колишньої коханки опублікувати в мережі відео та фотографії інтимного характеру. У день весільної церемонії він усе розповів своїй майбутній дружині, але пізніше піддався паніці та втік.

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В Індії наречений наступного дня після весілля втік від своєї молодої дружини завдяки автомобільній пробці. Про це повідомляє The Times of India.

16 лютого 2023 року в Бенгалуру молода пара поверталася додому з церкви на автомобілі, потрапивши в затор. Через 10 хвилин, проведених у технічному тунелі в районі Махадевапура, новоспечений чоловік відчинив двері машини і втік. Дружина спробувала наздогнати його, але безуспішно. Сім'я нареченої і батьки шукали чоловіка більше двох тижнів, але безрезультатно. 5 березня вони звернулися в поліцію та оголосили його в розшук.

Згідно з інформацією, отриманою від родичів, молодий чоловік був сильно наляканий через погрози його колишньої коханки опублікувати в мережі відео та фотографії інтимного характеру.

У день свого весілля, 15 лютого, він розповів своїй дружині про шантаж. Дівчина запевнила його, що вони з її батьками будуть на його боці, незалежно від результату подій, і що йому не потрібно турбуватися. Але, незважаючи на слова дружини, чоловік піддався паніці та втік.

Сім'я нареченої та батьки шукали чоловіка більше двох тижнів, але безрезультатно. Фото: Shutterstock

Покинута дружина розповіла, що її коханий допомагав її батькові керувати мережею кадрових агентств у Карнатаці та на Гоа. Саме там у нього почався роман із дружиною одного з водіїв компанії. Ця заміжня жінка з двома дітьми теж працювала в офісі агентства.

"Мені розповіли про їхній роман ще до весілля. Я погодилася вийти за нього, бо він обіцяв її кинути. Боячись її погроз Джордж втік. До того ж у нього були суїцидальні нахили. Сподіваюся, з ним усе добре і він скоро повернеться", — сказала дружина.

Коли мати чоловіка дізналася про його роман, він пообіцяв їй, що порве стосунки з коханкою, але продовжив таємно зустрічатися з нею. Його сім'я вирішила організувати весілля далеко від Гоа, сподіваючись, що це допоможе припинити небезпечний зв'язок. Однак навіть відстань не допомогла виправити ситуацію.

Раніше Фокус писав, що наречена випадково включила диктофон на весіллі та слова гостей вразили молоду пару. Користувальниця TikTok випадково дізналася, що про неї говорять гидоти за спиною.

Також повідомлялося, що скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї. Китаєць на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серця багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його – ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.