"Влияют на безопасность": в МО Молдовы заявили, что РФ начала против них гибридную войну

В молдавском оборонном ведомстве уверены, что при помощи дезинформации и пропаганды Кремль пытается создать напряженную ситуацию в обществе. Главной целью является "изменение политического порядка и свержение власти".

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Российская Федерация собирается вести против Молдовы гибридную войну, при этом непосредственной опасности для страны нет. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в интервью The Guardian.

По его словам прямого столкновения Российской Федерации и Молдовы в ближайшее время не предвидится, при этом правительство Кремля все еще продолжает вести против страны гибридную войну.

"Непосредственной военной опасности для Молдовы в настоящее время не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны — гибридная война", — говорит чиновник.

При помощи различной дезинформации и пропаганды Россия надеется создать напряженную ситуацию внутри общества и митинги это демонстрируют. Они хотят "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть", как отметил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

Митинги сторонников РФ в Молдове: что известно

В воскресенье, 12 марта по стране прошли массовые протесты тех, кто якобы поддерживает политику Российской Федерации и их действия. Протестующие начали выдвигать правительству ультиматумы и потребовали полностью покрыть счета за зимний период.

Собрались на этот митинг члены пророссийской партии "Шор" и активисты "Национального движения за народ", как отмечает местное издание ZDG. Далее поступили сообщения о первых столкновениях между протестующими и силовиками. В результате было задержано 54 человека, из них 21 несовершеннолетних, у которых нашли запрещенные предметы. Люди были доставлены в участки для проверки.

Напомним, что 10 марта пророссийские силы в Кишиневе пытались спровоцировать в Молдове восстание против правительства с целью его свержения. Телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне видят признаки организации провокаций, которые направлены на столкновения силовиков и мирных граждан во время протестных акций.