"Впливають на безпеку": в МО Молдови заявили, що РФ почала проти них гібридну війну

У молдавському оборонному відомстві впевнені, що за допомогою дезінформації та пропаганди Кремль намагається створити напружену ситуацію в суспільстві. Головною метою є "зміна політичного порядку та повалення влади".

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Російська Федерація збирається вести проти Молдови гібридну війну, водночас безпосередньої небезпеки для країни немає. Про це заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, прямого зіткнення Російської Федерації та Молдови найближчим часом не передбачається, також уряд Кремля все ще продовжує вести проти країни гібридну війну.

"Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни, — гібридна війна", — каже чиновник.

За допомогою різної дезінформації та пропаганди Росія сподівається створити напружену ситуацію всередині суспільства, і мітинги це демонструють. Вони хочуть "змінити політичний порядок, дестабілізувати й повалити державну владу", як зазначив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

Мітинги прихильників РФ у Молдові: що відомо

У неділю, 12 березня країною пройшли масові протести тих, хто нібито підтримує політику Російської Федерації та її дії. Протестувальники почали висувати уряду ультиматуми та зажадали повністю покрити рахунки за зимовий період.

Зібралися на цей мітинг члени проросійської партії "Шор" і активісти "Національного руху за народ", як зазначає місцеве видання ZDG. Далі надійшли повідомлення про перші зіткнення між протестувальниками та силовиками. Внаслідок цього було затримано 54 особи, з них 21 неповнолітній, у яких знайшли заборонені предмети. Люди були доставлені до дільниць для перевірки.

Нагадаємо, що 10 березня проросійські сили в Кишиневі намагалися спровокувати в Молдові повстання проти уряду з метою його повалення. Телеканал CNN повідомив, що у Вашингтоні вбачають ознаки організації провокацій, спрямованих на зіткнення силовиків і мирних громадян під час протестних акцій.