Приревновал жену: мужчина напал на фокусника прямо во время выступления (видео)

Австралиец Бен Мерфи показывал трюк с игральными картами, для этого он пригласил женщину из зала. Шоу пришлось прервать после того, как иллюзиониста повалил на пол ревнивый муж. Видео с моментом нападения набрало более 6,7 миллиона просмотров.

Related video

В начале марта на австралийского фокусника Бена Мерфи напал зритель прямо во время выступления на корабле Royal Caribbean's Quantum. Об этом сообщает Ladbible.

Иллюзионист пригласил женщину из зала на сцену круизного лайнера, где пара вместе показала фокус. Мерфи находился всего в нескольких миллиметрах от нее, когда они стоят лицом друг к другу. Затем пара обменялись комичными поцелуями, используя зажатые между губами игральные карты, после чего фокусника повалил с ног ревнивый муж женщины.

Девушка попыталась успокоить своего мужчину, но тот все еще был разгневан. Нападавший ушел из зала под возмущенные свисты зрителей после стычки.

Видео с нападением на иллюзиониста начало стремительно распространяться в Instagram и TikTok. Ролик набрал более 6,7 миллиона просмотров.

"Развлечения, комедия и магия — это не контактные виды спорта. Этому гостю не должны были позволить наслаждаться остатком круиза", — подписал видео Мерфи.

В последующем ролике под названием "Часть 2" иллюзионист показал, как этот человек уходит со сцены, а толпа освистывает его. Впоследствии фокусник рассказал, что ему "каким-то образом" удалось закончить выступление, несмотря на нападение.

Многие люди в социальных сетях высказались по поводу выходки на круизном лайнере, выразив свою похвалу и поддержку Мерфи.

"Я надеюсь, что вы заявите на него в полицию и предъявите обвинение в нападении. Это действительно отвратительное поведение", — прокомментировал один из пользователей Instagram.

Ранее Фокус писал, что мужчина сбежал от жены на следующий день после свадьбы. Он был сильно напуган из-за угроз его бывшей любовницы опубликовать в сети видео и фотографии интимного характера. В день свадебной церемонии жених все рассказал своей будущей супруге, но позже поддался панике и сбежал.

Также сообщалось, что невеста случайно включила диктофон на свадьбе и слова гостей поразили молодую пару. Пользовательница TikTok случайно узнала, что о ней говорят гадости за спиной.