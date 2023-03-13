Тоталитарным ра***зм: в Раде придумали, как называть режим Путина в РФ

Украинские парламентарии признали действия Кремля человеконенавистническими. Оккупанты агрессивно насаждают идеи "русского мира" и запрещают все украинское на временно захваченных территориях, подчеркивают законодатели.

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В Верховной Раде Украины предложили определить политический режим в России словом "ра***зм". Соответствующий проект постановления №9101 появился на сайте парламента 13 марта.

Документ осуждает идеологические основы режима президента РФ Владимира Путина и признает его тоталитарным и человеконенавистническим.

Нардепы поручили спикеру Рады Руслану Стефанчуку обратиться в Офис генпрокурора, Минюст и другие ведомства с просьбой безотлагательного выявления и принятие мер реагирования на проявления идеологии и политики ра***зма в Украине.

Стефанчук должен обеспечить направление текста постановления в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, Европарламент и Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты других стран.

Отметим, что в "Википедии" есть статья про "ра***зм". Авторы называют этот термин описанием идеологии, социальных практик и режима постсоветской России.

"Ра***зм" подчеркивает агрессивный характер политического строя, экспансионистскую внешнюю политику, ультранационализм, культ личности и шовинизм. Этот термин не является научным. Обычно его используют для придания оценки правой идеологии, которая лежит в основе путинского режима", — пишут авторы.

Большая война в Украине показала сущность режима Путина

В пояснительной записке к постановлению Рады говорится, что жестокая война РФ с Украиной показала миру реальную сущность режима Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма.

Идеи русского национализма легли в основу госидеологии, Москва много лет занимается насильственным угнетением и отрицания права на самоопределение других народов, заявили парламентарии.

Оккупанты агрессивно насаждают идеи "русского мира" на временно оккупированных территориях Украины и полностью запрещают там все украинское, добавили законодатели.

"Результатом реализации данной концепции является война против суверенной Украины и геноцид украинского народа. Путинский режим стремится распространить эту идеологию и практики на другие народы, не ограничиваясь территорией и гражданами России", — заключили депутаты.

Напомним, что 23 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о возможном крахе путинского режима. По его словам, мир не нуждается в России, которая всем угрожает.

Европарламент 23 ноября прошлого признал Россию государством-спонсором терроризма. Евродепутаті подчеркивали зверства ВС РФ в Буче, Ирпене, Изюме, Лимане и других украинских городах.