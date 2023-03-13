Тоталітарний р***зм: у Раді придумали, як називати режим Путіна в РФ

Українські парламентарі визнали дії Кремля людиноненависницькими. Окупанти агресивно насаджують ідеї "російського світу" й забороняють все українське на тимчасово захоплених територіях, наголошують законодавці.

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У Верховній Раді України запропонували визначити політичний режим у Росії словом "ра***зм". Відповідний проєкт ухвали №9101 з'явився на сайті парламенту 13 березня.

Документ засуджує ідеологічні засади режиму президента РФ Володимира Путіна та визнає його тоталітарним і людиноненависницьким.

Нардепи доручили спікеру Ради Руслану Стефанчуку звернутися до Офісу генпрокурора, Мін'юсту й інших відомств із проханням невідкладного виявлення та вжиття заходів реагування на прояви ідеології та політики розвитку в Україні.

Стефанчук має забезпечити направлення тексту постанови в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, Європарламент і Парламентську Асамблею НАТО, уряди й парламенти інших країн.

Зазначимо, що у "Вікіпедії" є стаття про "ра***зм". Автори називають цей термін описом ідеології, соціальних практик і режиму пострадянської Росії.

"Ра***зм" підкреслює агресивний характер політичного устрою, експансіоністську зовнішню політику, ультранаціоналізм, культ особистості й шовінізм. Цей термін не є науковим. Зазвичай його використовують для надання оцінки правій ідеології, яка є основою путінського режиму", — пишуть автори.

Велика війна в Україні показала суть режиму Путіна

У пояснювальній записці до постанови Ради йдеться про те, що жорстока війна РФ з Україною показала світу реальну сутність режиму Путіна як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму.

Ідеї російського націоналізму лягли в основу держідеології, Москва багато років займається насильницьким придушенням і запереченням права самовизначення інших народів, заявили парламентарії.

Окупанти агресивно насаджують ідеї "російського світу" на тимчасово окупованих територіях України та повністю забороняють там усе українське, додали законодавці.

"Результатом реалізації цієї концепції є війна проти суверенної України та геноцид українського народу. Путінський режим прагне поширити цю ідеологію та практики на інші народи, не обмежуючись територією та громадянами Росії", — підсумували депутати.

Нагадаємо, що 23 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив про можливий крах путінського режиму. За його словами, світ не потребує Росії, яка всім загрожує.

Європарламент 23 листопада минулого визнав Росію державою-спонсором тероризму. Євродепутати підкреслювали звірства ЗС РФ у Бучі, Ірпені, Ізюмі, Лимані й інших українських містах.