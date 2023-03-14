"Американцы не поддерживают Украину": Трамп может создавать кризис во власти США, – эксперт

Несмотря на провокационные высказывания 45-го президента США, уровень поддержки Украины в американской среде довольно высокий. Республиканцы в Сенате не хотят конца большой войны с РФ ценой территориальных уступок для Киева, сказал Фокусу аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

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Среди республиканцев в Конгрессе США все чаще можно услышать критику политики президента Джо Байдена по отношению к Украине. Такое мнение выразил в комментарии Фокусу аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"На самом деле, критических голосов республиканцев становится все больше, – говорит эксперт Фокусу. – Но пока вряд ли они будут услышаны: мы должны понимать, республиканцы находятся в меньшинстве в Сенате, в Палате представителей сейчас у них шаткое большинство. Им нужно делать все от них зависящее, чтобы вернуть себе власть. Лучшее, что они могут, – критиковать администрацию Джо Байдена. Другого пути у них нет".

При этом эксперт отмечает, что двухпалатное содействие США остается, как и общий уровень поддержки американцами Украины остается достаточно высоким. К примеру, руководство республиканцев в Сенате, включая Митча Макконнелла, другие сенаторы не упоминают о прекращении войны даже ценой территориальных потерь для Украины. Последний часто критикует администрацию президента Джо Байдена из-за того, что США медленно оказывают Украине военную помощь.

Самое главное событие в мире сейчас – разгром россиян в Украине, подчеркнул аналитик.

Критикуют в большинстве своем сторонники Трампа, у которых есть поддержка среди избирателей – примерно 20% избирателей республиканской партии, заметил он.

Сторонники Трампа так или иначе будут верить ему, но на общую картину это не повлияет. В Палате представителей трампистов около двадцати. В общем, они могут не дать республиканцам за что-то проголосовать. Но вместе с тем существует много демократов и адекватных республиканцев, готовых поддержать нормальный законопроект демократов, отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Да, Трамп и его компания могут создать кризис, сделать вид того, что американцы не поддерживают Украину, но на самом деле повлиять на ситуацию они пока не смогут", – добавил Краев.

Детальнее об уровне военной поддержки Украины от Запада читайте в материале Фокуса "Деньги для Украины. Байден и Трамп снова будут определять уровень помощи Украине".

Напомним, 45-й президент Дональд Трамп недавно заявил, что хочет закончить войну в Украине за день, позвонив по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину.