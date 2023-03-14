"Американці не підтримують Україну": Трамп може створювати кризу у владі США, – експерт

Попри провокаційні висловлювання 45-го президента США, рівень підтримки України в американському середовищі досить високий. Республіканці у Сенаті не хочуть кінця великої війни з РФ ціною територіальних поступок для Києва, сказав Фокусу аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

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Серед республіканців у Конгресі США дедалі частіше можна почути критику політики президента Джо Байдена щодо України. Таку думку висловив у коментарі Фокусу аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

"Насправді, критичних голосів республіканців стає дедалі більше, – каже експерт Фокусу. – Але поки що навряд чи вони будуть почуті: ми повинні розуміти, республіканці перебувають у меншості в Сенаті, в Палаті представників зараз у них хитка більшість. Їм потрібно робити все, що від них залежить, щоб повернути собі владу. Найкраще, що вони можуть, – критикувати адміністрацію Джо Байдена. Іншого шляху у них немає".

При цьому експерт зазначає, що двопалатне сприяння США залишається, як і досить високий загальний рівень підтримки американцями України. Наприклад, керівництво республіканців у Сенаті, включаючи Мітча Макконнелла, інші сенатори не згадують про припинення війни навіть ціною територіальних втрат для України. Останній часто критикує адміністрацію президента Джо Байдена через те, що США повільно надають Україні військову допомогу.

Найголовніша подія у світі зараз – розгром росіян в Україні, наголосив аналітик.

Критикують здебільшого прихильники Трампа, які мають підтримку серед виборців – приблизно 20% виборців республіканської партії, зауважив він.

Прихильники Трампа так чи інакше віритимуть йому, але на загальну картину це не вплине. У Палаті представників трампістів близько двадцяти. Загалом вони можуть не дати республіканцям за щось проголосувати. Але водночас існує багато демократів та адекватних республіканців, які готові підтримати нормальний законопроект демократів, зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Так, Трамп та його компанія можуть створити кризу, зробити вигляд того, що американці не підтримують Україну, але насправді вплинути на ситуацію вони поки що не зможуть", – додав Краєв.

Детальніше про рівень військової підтримки України від Заходу читайте у матеріалі Фокусу "Гроші для України. Байден та Трамп знову визначатимуть рівень допомоги Україні".

Нагадаємо, 45-й президент Дональд Трамп нещодавно заявив, що хоче закінчити війну в Україні за день, зателефонувавши президентові України Володимиру Зеленському та президенту Росії Володимиру Путіну.