Не смог спасти семью от огня: пожарный приехал тушить свой дом, но было уже поздно

Уолтер Стюарт, пожарный из Чикаго в штате Иллинойс, видел, как вся его семья погибла после того, как пламя уничтожило их дом.

Related video

Жена Уолтера Стюарта и его трое маленьких детей скончались от травм, полученных 7 марта во время пожара в их доме в Чикаго, штат Иллинойс, США. Об этом сообщает Unildad.

Согласно заявлению на странице по сбору средств для семьи, отец, пожарный из Чикаго, находился на дежурстве, когда услышал по пожарной рации адрес своего дома. Прибыв на место, он обнаружил жену и детей в тяжелом состоянии, пока огонь продолжал уничтожать дом.

Стюарт сделал искусственное дыхание своей супруге, Саммер Дэй-Стюарт, но, к сожалению, она и семилетний сын пары, Эзра, умерли через несколько часов после пожара.

Двое оставшихся детей, двухлетний мальчик и 9-летняя девочка, которые были госпитализированы после пожара, скончались в пятницу вечером, через три дня после пожара.

Сообщается, что пожар начался на кухне дома, хотя расследование еще продолжается, и пока неизвестно, был ли этот инцидент преднамеренным или нет.

Соседка рассказала, что увидела дом полностью охваченный пламенем, услышав громкий взрыв Фото: коллаж Фокус

Сотрудники пожарной службы заверили, что в доме семьи Стюарт на момент пожара были установлены датчики дыма, но соседка рассказала, что увидела дом полностью охваченный пламенем, услышав громкий взрыв.

Мужчина потерявший семью не был одним из членов пожарной команды, изначально назначенной на вызов. Он отправился к дому, услышав свой адрес по рации.

Семья сообщила телеканалу Nexstar's WGN, что память о Саммер будет жить благодаря донорству органов, а сообщество пожарных Чикаго объединится, чтобы помочь оплатить похороны семьи.

Ранее Фокус писал, что полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени". Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".

Также сообщалось, что в США мужчина устроил пожар на атомной подлодке. 25-летний рабочий верфи Кейси Джеймс Фьюри поджег тряпки на борту атомной подводной лодки, за что суд приговорил его к 17 годам федеральной тюрьмы. Пожар превратил судно в раскаленную печь, пострадали 7 человек. Ущерб оценили в $700 млн.