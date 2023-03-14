Не зміг врятувати сім'ю від вогню: пожежник приїхав гасити свою хату, але було вже пізно

Волтер Стюарт, пожежник із Чикаго в штаті Іллінойс, бачив, як вся його родина загинула після того, як полум'я знищило їхню хату.

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Дружина Волтера Стюарта та його троє маленьких дітей померли від травм, отриманих 7 березня під час пожежі у їхньому будинку в Чикаго, штат Іллінойс, США. Про це повідомляє Unildad.

Згідно із заявою на сторінці зі збору коштів для сім'ї, батько, пожежник із Чикаго, перебував на чергуванні, коли почув по пожежній рації адресу свого будинку. Прибувши на місце, він виявив дружину та дітей у тяжкому стані, поки вогонь продовжував знищувати будинок.

Стюарт зробив штучне дихання своїй дружині Саммер Дей-Стюарт, але, на жаль, вона і семирічний син пари, Езра, померли через кілька годин після пожежі.

Двоє дітей, що залишилися, дворічний хлопчик і 9-річна дівчинка, які були госпіталізовані після пожежі, померли в п'ятницю ввечері, через три дні після пожежі.

Повідомляється, що пожежа почалася на кухні вдома, хоча розслідування ще триває, і поки що невідомо, чи був цей інцидент навмисним чи ні.

Сусідка розповіла, що побачила будинок повністю охоплений полум'ям, почувши гучний вибух Фото: колаж Фокус

Співробітники пожежної служби запевнили, що у будинку сім'ї Стюарт на момент пожежі було встановлено датчики диму, але сусідка розповіла, що побачила будинок повністю охоплений полум'ям, почувши гучний вибух.

Чоловік, який втратив сім'ю, не був одним із членів пожежної команди, спочатку призначеної на виклик. Він подався до будинку, почувши свою адресу по рації.

Сім'я повідомила телеканалу Nexstar's WGN, що пам'ять про Саммер житиме завдяки донорству органів, а спільнота пожежників Чикаго об'єднається, щоб допомогти сплатити похорон сім'ї.

Раніше Фокус писав, що поліція заарештувала оголеного "мандрівника у часі". Наразі Джейсон Сміт перебуває у в'язниці округу Палм-Біч у Флориді. Чоловіка заарештували за те, що він ходив голим вулицею міста та розлякував туристів. Пізніше він заявив, що прибув із "іншої Землі".

Також повідомлялося, що в США чоловік влаштував пожежу на атомному човні. 25-річний робітник верфі Кейсі Джеймс Ф'юрі підпалив ганчірки на борту атомного підводного човна, за що суд засудив його до 17 років федеральної в'язниці. Пожежа перетворила судно на розпечену піч, постраждали 7 людей. Збитки оцінили у $700 млн.