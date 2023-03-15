Устроили вечеринку: в США четырехлетнюю девочку случайно застрелила младшая сестра

В США трехлетняя девочка нашла в спальне заряженный пистолет и случайно выстрелила в сестру. Ребенка не удалось спасти.

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В штате Техас (США), во время вечеринки, устроенной родителями, трехлетняя девочка случайно выстрелила и убила свою четырехлетнюю сестру. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, дети оказались наедине в одной из комнат дома, когда произошла трагедия. Несколько друзей и родственников устроили небольшую вечеринку. В то время в жилище находились пять взрослых: мать, отчим и гости. В какой-то момент младшая сестра обнаружила заряженный родительский пистолет и случайно выстрелила, ранив старшую сестру.

Взрослые, услышав выстрел, прибежали в спальню, забрали огнестрельное оружие у ребенка и вызвали полицию и скорую помощь. Однако медики не смогли спасти раненую девочку, которая погибла, в воскресенье, 12 марта, прямо на месте происшествия. Об этом рассказал шериф Эд Гонсалес.

"Это просто похоже на еще одну трагическую историю о том, как еще один ребенок получил доступ к огнестрельному оружию и причинил вред другому", — уточнил полицейский.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес сказал, что выстрел, по-видимому, был непреднамеренным Фото: CNN

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. Неясно, будут ли возбуждены обвинения против кого-либо из взрослых, сообщили в прокуратуре.

Исследование некоммерческой организации Everytown Research & Policy, данные которой приводит CNN, указывает на то, что с 2015 по 2020 год в США было зарегистрировано 2070 случаев случайного использования огнестрельного оружия детьми в возрасте до 18 лет. В результате этих инцидентов погибли 765 человек, а еще 1366 человек получили ранения.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина устроил пожар на атомной подлодке. 25-летний рабочий верфи Кейси Джеймс Фьюри поджег тряпки на борту атомной подводной лодки, за что суд приговорил его к 17 годам федеральной тюрьмы. Пожар превратил судно в раскаленную печь, пострадали 7 человек. Ущерб оценили в $700 млн.

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