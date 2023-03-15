Влаштували вечірку: у США чотирирічну дівчинку випадково застрелила молодша сестра

У США трирічна дівчинка знайшла в спальні заряджений пістолет і випадково вистрілила в сестру. Дитину не вдалося врятувати.

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У штаті Техас (США), під час вечірки, влаштованої батьками, трирічна дівчинка випадково вистрілила та вбила свою чотирирічну сестру. Про це повідомляє CNN.

За даними поліції, діти опинилися наодинці в одній із кімнат будинку, коли сталася трагедія. Декілька друзів і родичів влаштували невелику вечірку. На той час у помешканні перебували п'ять дорослих: мати, вітчим та гості. Якоїсь миті молодша сестра знайшла заряджений батьківський пістолет і випадково вистрілила, поранивши старшу сестру.

Дорослі, почувши постріл, прибігли до спальні, забрали вогнепальну зброю у дитини і викликали поліцію та швидку допомогу. Проте медики не змогли врятувати поранену дівчинку, яка загинула у неділю, 12 березня, прямо на місці події. Про це розповів шериф Ед Гонсалес.

"Це просто схоже на ще одну трагічну історію про те, як ще одна дитина отримала доступ до вогнепальної зброї і завдала шкоди іншій", — уточнив поліцейський.

Шериф округу Гарріс Ед Гонсалес сказав, що постріл, мабуть, був ненавмисним. Фото: CNN

Наразі поліція проводить розслідування інциденту. Неясно, чи будуть порушені звинувачення проти будь-кого з дорослих, повідомили у прокуратурі.

Дослідження некомерційної організації Everytown Research & Policy, дані якої наводить CNN, вказує на те, що з 2015 по 2020 роки у США було зареєстровано 2070 випадків випадкового використання вогнепальної зброї дітьми віком до 18 років. Внаслідок цих інцидентів загинули 765 людей, а ще 1366 осіб отримали поранення.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік влаштував пожежу на атомному човні. 25-річний робітник верфі Кейсі Джеймс Ф'юрі підпалив ганчірки на борту атомного підводного човна, за що суд засудив його до 17 років федеральної в'язниці. Пожежа перетворила судно на розпечену піч, постраждали 7 людей. Збитки оцінили у $700 млн.

Також повідомлялося, що пожежник приїхав гасити свій будинок, але вже було пізно. Волтер Стюарт, рятувальник із Чикаго в штаті Іллінойс, бачив, як вся його родина загинула після того, як полум'я знищило їхню хату.