"С ним будущего нет": Лукашенко боится предательства приближенных, — Тихановская

По словам лидера белорусской оппозиции, Лукашенко скоро потеряет доверие со стороны Кремля. Москва не сможет уделять ему так много внимания, как раньше.

Related video

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже не может доверять своему окружению. Он боится, что приближенные его предадут. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в программе DW Conflict Zone.

По ее словам, она верит в победу Украины в войне против России, а также в победу белорусского народа над режимом Лукашенко.

"Даже в его вертикали власти понимают, что с Лукашенко будущего нет", — сказала она.

Тихановская отметила, что пока она не может предсказать, сколько времени потребуется на то, чтобы достичь победы. Однако белорусы, по ее словам, не захотят жить при диктатуре.

"Люди понимают, что Лукашенко стал коллаборантом в этой войне, а наша страна стала соагрессором вопреки воле белорусского народа", — отметила Тихановская.

Она также заявила, что примерно 86% граждан против участия Республики Беларусь в войне против Украины.

Лидер белорусской оппозиции сказала, что Лукашенко в скором времени потеряет доверие Кремля. Поэтому Москва не сможет уделять ему столько внимания. Российские власти будут сосредоточены на том, что происходит в самой России. Поэтому президент Беларуси боится, что его могут заменить.

Напомним, что 10 марта Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии Беларуси. Речь идет о лицах, которые ранее прошли подготовку по программам обучения офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, а также имеют соответствующие звания. Под призыв попадут до 250 человек.

Также ранее в Офисе президента Украины назвали главную цель визита Лукашенко в Иран. По словам советника Михаила Подоляка, президент Беларуси хочет "пересидеть" российскую элиту и удержать власть после завершения войны в Украине. Он "истерично" ищет поддержки среди правителей других стран.