"З ним майбутнього немає": Лукашенко боїться зради наближених, — Тихановська

За словами лідерки білоруської опозиції, Лукашенко скоро втратить довіру з боку Кремля. Москва не зможе приділяти йому такої уваги, як раніше.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не може довіряти своєму оточенню. Він боїться, що наближені його зрадять. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у програмі DW Conflict Zone.

За її словами, вона вірить у перемогу України у війні проти Росії, а також у перемогу білоруського народу над режимом Лукашенка.

"Навіть у його вертикалі влада розуміє, що з Лукашенком майбутнього немає", — сказала вона.

Тихановська зазначила, що поки що вона не може передбачити, скільки часу потрібно на те, щоб досягти перемоги. Проте білоруси, за її словами, не захочуть жити при диктатурі.

"Люди розуміють, що Лукашенко став колаборантом у цій війні, а наша країна стала співагресором усупереч волі білоруського народу", — зазначила Тихановська.

Вона також заявила, що приблизно 86% громадян проти участі Республіки Білорусь у війні проти України.

Лідерка білоруської опозиції сказала, що Лукашенко скоро втратить довіру Кремля. Тому Москва не зможе приділяти йому стільки уваги. Російська влада буде зосереджена на тому, що відбувається власне в Росії. Тому президент Білорусі боїться, що його можуть замінити.

Нагадаємо, що 10 березня Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу армії Білорусі. Йдеться про осіб, які раніше пройшли підготовку за програмами навчання офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, а також мають відповідні звання. Під призов потраплять до 250 людей.

Також раніше в Офісі президента України назвали головну мету візиту Лукашенка в Іран. За словами радника Михайла Подоляка, президент Білорусі хоче "пересидіти" російську еліту й утримати владу після завершення війни в Україні. Він “істерично” шукає підтримки серед правителів інших країн.