Больше не собирается бриться: мужчина бросил жену из-за ее усов и бороды (фото)

Мандип Каур из Индии рассказала, что научилась принимать свои волосы на лице после того, как благословила их во время посещения места поклонения сикхов.

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Мандип Каур, которую бросил муж после того, как она внезапно отрастила усы и бороду, рассказала о том, что волосы на лице теперь являются ее лучшей чертой. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина никогда не имела волос на лице до того, как вышла замуж за своего бывшего мужа в 2012 году. Однако через несколько лет после свадьбы все внезапно изменилось, когда у нее появились волосы на лице и подбородке.

Это привело к тому, что ее супруг захотел развестись, что повергло Мандип в депрессию.

Чтобы справиться со своим психическим здоровьем, принять новые черты и пережить недавний разрыв отношений, женщина начала посещать Гурдвару — место поклонения сикхов.

Мандип рассказала, что теперь считает свои волосы на лице лучшей чертой и больше не собирается бриться.

Женщина занимается сельским хозяйством и работает вместе со своими братьями Фото: Jam Press

У женщины отросла густая борода, которую она носит с тюрбаном. В настоящее время она занимается сельским хозяйством и работает вместе со своими братьями. Кроме того, она добавила в свой новый стиль езду на мотоцикле.

Гурдвара — сикхское богослужебное архитектурное сооружение, центр религиозной и социальной жизни сикхской общины. Такие здания строились в исторических для сикхов местах и были связаны с именами и деятельностью десяти сикхских гуру. Благодаря этому опыту Мандип научилась принимать свою внешность.

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