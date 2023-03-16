Більше не збирається голитися: чоловік кинув дружину через її вуса та бороду (фото)

Мандіп Каур з Індії розповіла, що навчилася приймати своє волосся на обличчі після того, як благословила його під час відвідин місця поклоніння сикхів.

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Мандіп Каур, яку кинув чоловік після того, як вона раптово відростила вуса і бороду, розповіла про те, що волосся на обличчі тепер є її найкращою рисою. Про це повідомляє The Mirror.

Жінка ніколи не мала волосся на обличчі до того, як вийшла заміж за свого колишнього чоловіка у 2012 році. Однак через кілька років після весілля все раптово змінилося, коли у неї з'явилося волосся на обличчі та підборідді.

Це призвело до того, що її чоловік захотів розлучитися, що привело Мандіп до депресії.

Щоб впоратися зі своїм психічним здоров'ям, прийняти нові риси та пережити нещодавній розрив стосунків, жінка почала відвідувати Гурдвару — місце поклоніння сикхів.

Мандіп розповіла, що тепер вважає своє волосся на обличчі найкращою рисою і більше не збирається голитися.

Жінка займається сільським господарством і працює разом зі своїми братами Фото: Jam Press

У жінки відросла густа борода, яку вона носить із тюрбаном. Нині вона займається сільським господарством і працює разом зі своїми братами. Крім того, вона додала у свій новий стиль їзду на мотоциклі.

Гурдвара — сикхська богослужбова архітектурна споруда, центр релігійного та соціального життя сикхської громади. Такі будівлі будувалися в історичних для сикхів місцях і були пов'язані з іменами та діяльністю десяти сикхських гуру. Завдяки цьому досвіду Мандіп навчилася приймати свою зовнішність.

Раніше Фокус писав, що наречена померла під час весілля, її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і несподівано відключилася. Лікарі в лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.

Також повідомлялося, що ображені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї. Китаєць на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його — ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.