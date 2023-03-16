"Так похожи, что аж страшно": мать заставляет девушку заменить сестру-близнеца на свадьбе

Женщина призналась, что чувствует себя "очень неловко" из-за того, что ее родительница настаивает на том, чтобы та выступила в роли невесты на свадьбе своей сестры, пострадавшей из-за несчастного случая.

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Девушка рассказа о своей проблеме на популярном форуме Reddit. Мать заставляет девушку заменить свою сестру-близнеца в день ее свадьбы после того как та пострадала во время несчастного случая. Об этом сообщает The Mirror.

Женщину попросили надеть свадебное платье своей сестры и притвориться невестой для качественных фотографий. Все потому, что девушки "так похожи, что это аж пугает".

30-летняя женщина рассказала, что ее близнецу пришлось сделать косметическую операцию после несчастного случая. Теперь семья хочет, чтобы она заменила сестру на большей части свадебной церемонии. Девушка должна пойти к алтарю, войти в зал на приеме, бросить букет, позировать для фотографий и выполнить другие обязанности.

Женщина пожелала остаться анонимом, но на популярном форуме Reddit появилось сообщение, в котором она призналась, что не хочет заменять близнеца в ее особенный день, так как чувствует себя "очень неловко".

Девушка рассказала историю своего детства для контекста и написала о сложных отношениях, которые у нее были с сестрой Фото: Getty Images

Девушка рассказала историю своего детства для контекста и написала о сложных отношениях, которые у нее были с ее однояйцевой сестрой-близнецом Джесс.

"Мы с Джесс так похожи друг на друга, что это даже пугает. Когда мы были еще младенцами, родителям пришлось нарисовать маленькую точку на одной из наших ног, чтобы они могли понимать, кто из нас кто", — написала она.

Мать девочек-близнецов обращалась с ними, как с "драгоценными куклами", но все усложнилось когда пара стала старше. Мама ожидала, что близнецы будут все делать вместе, но это быстро переросло в разрешение заниматься только тем, что было интересно Джесс.

"Сначала я не возражала против этого, потому что это было нормально для меня. Я искренне любила свою сестру, но когда мы стали становиться старше и у меня появились собственные интересы, я стала расстраиваться из-за этого", — вспоминает женщина.

После развода девушка не была больше близка со своей сестрой-близнецом Фото: Getty Images

После развода родителей девушка смогла переехать с отцом в другой город в выпускном классе средней школы и никогда не жалела о своем выборе, но после этого она никогда больше не была так близка со своей сестрой-близнецом.

Сейчас Джесс помолвлена со своим парнем Стивом и ожидается, что свадьба состоится весной этого года. Однако недавно Джесс попала в "неприятную аварию" и ей потребовалась косметическая операция на лице. Раны не успевают зажить до брачной церемонии, поэтому мать и хотела что бы девушка заменила свою сестру.

Ранее Фокус писал, что невеста умерла во время свадьбы, ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания женщина пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.

Также сообщалось, что обиженные девушки сорвали свадьбу своего бывшего в Китае. Китаец по фамилии Чен из города в Юньнани серьезно поплатился за то, что разбил сердце многих девушек. И если он предпочел их забыть, то они его – нет, и решили ему отомстить очень изощренным способом.