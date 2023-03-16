"Так схожі, що аж страшно": мати змушує дівчину замінити сестру-близнючку на весіллі

Жінка зізналася, що почувається "дуже незручно" через те, що її батько наполягає на тому, щоб та виступила в ролі нареченої на весіллі своєї сестри, яка постраждала через нещасний випадок.

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Дівчина розповіді про свою проблему на популярному форумі Reddit. Мати змушує дівчину замінити свою сестру-близнючку в день її весілля після того, як та постраждала під час нещасного випадку. Про це повідомляє The Mirror.

Жінку попросили вдягнути весільну сукню своєї сестри та прикинутися нареченою для якісних фотографій. Все тому, що дівчата "так схожі, що це аж лякає".

30-річна жінка розповіла, що її близнючці довелося зробити косметичну операцію після нещасного випадку. Тепер сім'я хоче, щоб вона замінила сестру на більшій частині весільної церемонії. Дівчина має піти до вівтаря, увійти до зали на прийомі, кинути букет, позувати для фотографій і виконати інші обов'язки.

Жінка побажала залишитися анонімом, але на популярному форумі Reddit з'явилося повідомлення, де вона зізналася, що не хоче замінювати близнючку в її особливий день, бо почувається "дуже ніяково".

Дівчина розповіла історію свого дитинства для контексту та написала про складні стосунки, які в неї були з сестрою Фото: Getty Images

Дівчина розповіла історію свого дитинства для контексту й написала про складні стосунки, які в неї були з її однояйцевою сестрою-близнючкою Джесс.

"Ми з Джесс так схожі одна на одну, що це навіть лякає. Коли ми були ще немовлятами, батькам довелося намалювати маленьку крапку на одній із наших ніг, щоб вони могли розуміти, хто з нас хто", — написала вона.

Мати дівчаток-близнюків поводилася з ними, як із "дорогоцінними ляльками", але все ускладнилося, коли пара стала старшою. Мама очікувала, що близнючки все робитимуть разом, але це швидко переросло в дозвіл займатися тільки тим, що було цікаво Джесс.

"Спочатку я не заперечувала проти цього, тому що це було нормально для мене. Я щиро любила свою сестру, але коли ми стали старшими і в мене з'явилися власні інтереси, я почала засмучуватися через це", — згадує жінка.

Після розлучення дівчина більше не була близькою зі своєю сестрою-близнючкою Фото: Getty Images

Після розлучення батьків дівчина змогла переїхати з батьком до іншого міста у випускному класі середньої школи та ніколи не шкодувала про свій вибір, але після цього вона ніколи більше не була такою близькою зі своєю сестрою-близнючкою.

Зараз Джесс заручена зі своїм хлопцем Стівом, і очікується, що весілля відбудеться навесні цього року. Однак нещодавно Джесс потрапила в "неприємну аварію", і їй знадобилася косметична операція на обличчі. Рани не встигають зажити до шлюбної церемонії, тому мати й хотіла, щоб дівчина замінила свою сестру.

Раніше Фокус писав, що наречена померла під час весілля, її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження жінка поскаржилася на запаморочення та раптово відключилася. Лікарі в лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько померлої нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.

Також повідомлялося, що скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї. Китаєць на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його — ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.