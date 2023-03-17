РФ рассчитывает на правые силы в США для продвижения линии Кремля в войне с Украиной, — СМИ

По информации журналистов, российскую повестку в США продвигают ультраправые политики из Республиканской партии, Дональд Трамп-младший, а также ведущие некоторых американских телеканалов.

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Из-за неудач на войне в Украине Кремль применил новые темы и тактики дезинформации, чтобы ослабить поддержку Киева США с помощью консервативных медиа-звезд и некоторых республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщает британское издание The Guardian в материале 16 марта.

Дезинформационные сообщения Москвы включали в себя уже развенчанные сообщения об "американских биолабораториях" на территории Украины. Американские правые политики также любят изображать президента РФ Владимира Путина как союзника, поддерживающего традиционные ценности, религию и семью.

Также исследования аналитических центров показали, что платформы Parler, Rumble, Gab и Odysee все чаще используются для распространения российской лжи, потому что Facebook и Twitter наложили больше ограничений на пропаганду Москвы.

Другие пророссийские сообщения сосредоточенные на экономических издержках войны для США. Они были поддержаны политиками из Республиканской партии США, которые состоят во влиятельном ультраправом собрании свободы Палаты представителей. Речь идет о Марджори Тейлор Грин, Скотте Перри и Поле Госаре. Они выступают против военной помощи для Украины и за более жесткий надзор по ее использованию.

Российскую повестку в США продвигают также некоторые американские журналисты. Например, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и союзник Трампа в годовщину вторжения России заявил, что Джо Байден хотел "свержение Путина и размещения американских танков на Красной площади".

Аналитики, которые отслеживают российскую дезинформацию, видят синергию между Кремлем и частью правых сил США. Они помогли распространить некоторые из самых больших ложных сведений с начала вторжения.

В Институте Брукингса отмечают, что РФ заинтересована в продвижении американских сил, которые выражающих взгляды, совпадающие с внешнеполитическими целями Кремля.

Сенатор из Демократической партии Крис Мерфи отметил, что в число крайне правых взглядов входит Дональд Трамп-младший. Он также ожидает, что Путин будет рассчитывать на правое крыло в США для продвижения российской пропаганды и использовать внутренние разногласия в США.

Напомним, 14 марта губернатор Флориды и вероятный кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Десантис заявил, что участие США в военном конфликте между Украиной и РФ может поставить мир на порог ядерной войны. По его словам, у США есть много важных интересов, однако в их перечень не входит "территориальный спор" между Украиной и Россией.

8 марта Дональд Трамп рассказал, что будучи президентом США, разрешил бы РФ оккупировать часть Украины во избежание полномасштабной войны. После этого его слова вырезали из эфира.