РФ розраховує на праві сили у США для просування лінії Кремля у війні з Україною, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російський порядок денний у США просувають ультраправі політики з Республіканської партії, Дональд Трамп-молодший, а також провідні деякі американські телеканали.

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Через невдачі на війні в Україні Кремль застосував нові теми та тактики дезінформації, щоб послабити підтримку Києва США за допомогою консервативних медіа-зірок та деяких республіканців у Конгресі. Про це повідомляє британське видання The Guardian у матеріалі 16 березня.

Дезінформаційні повідомлення Москви включали вже розвінчані повідомлення про "американські біолабораторії" на території України. Американські праві політики також люблять зображати президента РФ Володимира Путіна як союзника, який підтримує традиційні цінності, релігію та сім'ю.

Також дослідження аналітичних центрів показали, що платформи Parler, Rumble, Gab та Odysee все частіше використовуються для поширення російської брехні, тому що Facebook та Twitter наклали більше обмежень на пропаганду Москви.

Інші проросійські повідомлення зосереджені економічних витратах війни США. Вони були підтримані політиками з Республіканської партії США, які перебувають у впливових ультраправих зборах свободи Палати представників. Йдеться про Марджорі Тейлор Грін, Скотта Перрі та Пола Госаре. Вони виступають проти військової допомоги для України та за більш жорсткий нагляд щодо її використання.

Російську повістку США просувають також деякі американські журналісти. Наприклад, ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон та союзник Трампа у річницю вторгнення Росії заявив, що Джо Байден хотів "скинення Путіна та розміщення американських танків на Червоній площі".

Аналітики, які відстежують російську дезінформацію, бачать синергію між Кремлем та частиною правих сил США. Вони допомогли розповсюдити деякі з найбільших хибних відомостей з початку вторгнення.

В Інституті Брукінгса зазначають, що РФ зацікавлена у просуванні американських сил, які висловлюють погляди, що збігаються із зовнішньополітичними цілями Кремля.

Сенатор із Демократичної партії Кріс Мерфі зазначив, що до вкрай правих поглядів входить Дональд Трамп-молодший. Він також очікує, що Путін розраховуватиме на праве крило в США для просування російської пропаганди та використовуватиме внутрішні розбіжності в США.

Нагадаємо, 14 березня губернатор Флориди та ймовірний кандидат у президенти США від республіканської партії Рон Десантіс заявив, що участь США у воєнному конфлікті між Україною та РФ може поставити мир на поріг ядерної війни. За його словами, США мають багато важливих інтересів, проте до їх переліку не входить "територіальна суперечка" між Україною та Росією.

8 березня Дональд Трамп розповів, що як президент США, дозволив би РФ окупувати частину України, щоб уникнути повномасштабної війни. Після цього слова вирізали з ефіру.